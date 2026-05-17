"Евровидение-2026": результат голосования конкурса

Победительница "Евровидения-2026" DARA / © Associated Press

В ночь на 17 мая в столице Австрии - Вене - отгремел международный песенный конкурс "Евровидение-2026".

В музыкальной гонке за хрустальный кубок соревновались 25 стран. Однако только одной из них удалось завоевать первое место, а именно Болгарии, которую представляла певица DARA с песней Bangaranga. В общем, исполнительница получила 516 баллов от профессиональных судей и зрителей. Между тем на последней строчке с результатом в один балл оказалась Великобритания.

Представительница Украины - певица LELÉKA - заняла девятое место. У артистки 221 балл от профессиональных судей и зрителей.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, как голосовали зрители и судьи и какие места заняли страны на "Евровидении-2026".

1.Болгария - 516

2. Израиль - 343

3. Румыния - 296

4. Австралия - 287

5. Италия - 281

Италия на "Евровидении-2026" / © Associated Press

6. Финляндия - 279

7. Дания - 243

8. Молдова - 226

9. Украина - 221

10. Греция - 220

Греция на "Евровидении-2026" / © Associated Press

11. Франция - 158

12. Польша - 150

13. Албания - 145

14. Норвегия - 134

15. Хорватия - 124

Ховартия на "Евровидении-2026" / © Associated Press

16. Чехия - 113

17. Сербия - 90

18. Мальта - 89

19. Кипр - 75

20. Швеция - 51

Швеция на "Евровидении-2026" / © Associated Press

21. Бельгия - 36

22. Литва - 22

23. Германия - 12

24. Австрия - 6

25. Великобритания - 1

Великобритания на "Евровидении-2026" / © Associated Press

Напомним, в финале "Евровидения-2026" не обошлось без выступлений украинских звезд. На сцену конкурса вышли артистки Верка Сердючка и Руслана, которые зажгли финал и подняли всех зрителей в танце.

