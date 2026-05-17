"Евровидение-2026": результат голосования конкурса
Победительницей "Евровидения-2026" стала Болгария, а вот Украина оказалась в топ-10.
В ночь на 17 мая в столице Австрии - Вене - отгремел международный песенный конкурс "Евровидение-2026".
В музыкальной гонке за хрустальный кубок соревновались 25 стран. Однако только одной из них удалось завоевать первое место, а именно Болгарии, которую представляла певица DARA с песней Bangaranga. В общем, исполнительница получила 516 баллов от профессиональных судей и зрителей. Между тем на последней строчке с результатом в один балл оказалась Великобритания.
Представительница Украины - певица LELÉKA - заняла девятое место. У артистки 221 балл от профессиональных судей и зрителей.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, как голосовали зрители и судьи и какие места заняли страны на "Евровидении-2026".
1.Болгария - 516
2. Израиль - 343
3. Румыния - 296
4. Австралия - 287
5. Италия - 281
6. Финляндия - 279
7. Дания - 243
8. Молдова - 226
9. Украина - 221
10. Греция - 220
11. Франция - 158
12. Польша - 150
13. Албания - 145
14. Норвегия - 134
15. Хорватия - 124
16. Чехия - 113
17. Сербия - 90
18. Мальта - 89
19. Кипр - 75
20. Швеция - 51
21. Бельгия - 36
22. Литва - 22
23. Германия - 12
24. Австрия - 6
25. Великобритания - 1
Напомним, в финале "Евровидения-2026" не обошлось без выступлений украинских звезд. На сцену конкурса вышли артистки Верка Сердючка и Руслана, которые зажгли финал и подняли всех зрителей в танце.