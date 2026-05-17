В Молдове отреагировали на раздачу паспортов РФ жителям Приднестровья

Моя Санда / © Associated Press

Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала решение диктатора Путина упростить получение российского гражданства для жителей Приднестровья.

Об этом сообщает Politico.

16 мая Санду заявила, что такие действия Кремля могут быть связаны с потребностью России в новых военных для войны против Украины.

«Вероятно, им (российским властям — ред.) нужно больше людей для отправки на войну в Украину», — сказала она во время конференции по безопасности в Таллине.

Президент Молдовы также отметила, что после начала полномасштабной войны многие жители Приднестровья начали получать именно молдавское гражданство.

«С начала войны в Украине большинство людей из региона получили молдавское гражданство, потому что чувствовали себя безопаснее, имея гражданство Республики Молдова, а не гражданство России», — подчеркнула Санду.

На вопрос возможного влияния России на вступление Молдовы в Европейский Союз из-за ситуации в Приднестровье она ответила, что это зависит исключительно от ЕС.

«Только ЕС может решить, может ли Молдова стать частью ЕС или нет. Россия не имеет к этому никакого отношения», — заявила президент.

В свою очередь, премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну также связал решение Кремля с попытками нарастить мобилизационный ресурс для войны против Украины.

«Русский паспорт становится паспортом страны-агрессора, которую не берут за столом цивилизованного мира. Я думаю, что решение Кремля связано с попыткой привлечь на фронт больше солдат, учитывая, что в последнее время темпы набора снизились», — сказал он.

Мунтяну призвал жителей Приднестровья соблюдать осторожность и помнить, что гражданство предусматривает не только права, но и обязанности.

«Гражданство — это не только свобода передвижения, но и четкие обязательства», — отметил премьер.

Он также напомнил о налогах и других обязательных платежах.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что власти Молдовы обсуждают возможную реакцию на указ Путина.

По его словам, Кишинев не исключает вызов российского посла.

«Мы обсудим с коллегами, как реагировать и, если потребуется, вызовем российского посла. Вы знаете, что мы уже не раз вызывали его из-за дронов», — заявил Мунтяну.

Ранее сообщалось, что диктатор Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство жителей сепаратистского региона Молдовы Приднестровья.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сделала очередной провокационный шаг, направленный на дестабилизацию ситуации в регионе, упростив возможность получения российского гражданства для выходцев из Приднестровья.

