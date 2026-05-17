Фінал "Євробачення-2026" у фото: переможниця з піснею від друга Кіркорова й політ над сценою Хорватії
Конкурсанти з різних країн дивували нестандартними постановками.
У Відні відгримів гранд-фінал «Євробачення-2026», який цього року запам’ятався передусім нестандартними постановками та сміливими візуальними рішеннями.
На сцені Wiener Stadthalle артисти з різних країн змагалися не лише вокалом, а й ідеями — від відеоігрових перформансів до символічних історій про родину, свободу та внутрішню силу.
Одним із найсильніших і найемоційніших виступів вечора стала LELÉKA із піснею «Ridnym». Україна представила глибоко емоційну сценічну історію про коріння та дім: бандура, полотна, вітер і гра світла довели до мурах. Проте головним емоційним центром номера став вокал, який буквально змушував затамувати подих.
Абсолютно інший настрій продемонструвала Болгарія. DARA із вибуховою «Bangaranga» влаштувала рейв-постановку з фольклорними мотивами та вибуховою хореографією, яка нагадувала сцени із кліпу. Щоправда, окремий резонанс викликав і творчий бекграунд треку — пісню для артистки створив грецький композитор Дімітріс Контопулос, який продовжує бувати в РФ та товаришувати з путіністом Філіпом Кіркоровим. Також раніше чоловік працював над створенням композицій для конкурсантів від держави-терористки.
Контрастом також стала й Греція з виступом Akylas. Його вірусне «Ferto» й перформанс перетворив сцену на відеогру: проходження «рівнів», катання на самокаті та мультиплікаційний вигляд. Фінальний заклик артиста вірити в себе розкрив головний сенс його пісні — амбіції, сім’я та жага до кращого життя.
Не менш очікуваним став виступ Хорватії. Так, гурт LELEK із піснею «Andromeda» занурив зал у містику та етнічну драму. Вогонь, дим, вітер, таємничі візерунки на тілах і навіть ефект польоту однієї з вокалісток зробили номер схожим на оживлення міфу про жіночу силу, незламність і зцілення.
Справжнє божевілля на конкурсі задумала Велика Британія. Співак Look Mum No Computer перетворив сцену на електронний хаос із масками волохатих комп’ютерів, синтезаторами та максимально індустріальним драйвом.
Не обійшлося й без масштабних візуальних шоу з вогнем, димом і феєрверками, які додавали виступам додаткового драйву та напруги. У цьому стилі особливо запам’яталися Sarah Engels, Delta Goodrem, LAVINA, Satoshi, а також дует Linda Lampenius та Pete Parkkonen і спокуслива Antigoni — кожен із них по-своєму розкрив сцену через світло, ритм і емоції.
Окремо виділилася Італія з Sal Da Vinci — його «Per Sempre Sì» стала історією кохання просто на сцені. За декілька хвилин виступу можна було побачити весільний переполох — від підготовки до святкової церемонії з поцілунками, запальними танцями та кульмінаційним зриванням сукні нареченої, з-під якої з’явився прапор Італії.
Завершує добірку найбільш нестандартних номерів Литва з Lion Ceccah. Повністю срібний образ, здавалося, іншопланетного створіння, та глибока пісня про жагу до життя перетворили виступ на роздуми про сенс існування.
Зазначимо, редакція сайту ТСН.ua вела текстову онлайн-хроніку грандіозного фіналу «Євробачення-2026».