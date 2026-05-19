Легендарний гурт Aqua розпадається після 31 року: автори хіта "Barbie Girl" зробили прощальну заяву

Гурт Aqua / © instagram.com/aqua.dk

Легендарний дансько-норвезький гурт Aqua, який свого часу буквально підірвав музичний світ хітом Barbie Girl, оголосив про завершення своєї історії як концертного колективу після понад трьох десятиліть на сцені.

Учасники гурту опублікували емоційну заяву в Instagram, в якій повідомили, що настав момент попрощатися. Музиканти зізналися, що цей проєкт став величезною частиною їхнього життя. За понад 30 років вони об’їздили світ, виступали перед мільйонами слухачів і створили спогади, які залишаться з ними назавжди.

«Після багатьох неймовірних років ми вирішили закрити главу історії Aqua як концертного гурту. Ми подорожували світом безліч разів, зустрічали так багато чудових людей, співали разом з мільйонами з вас. Коли ви так довго разом, ви також вчитеся розуміти, коли настає час захистити те, що створили разом. Від щирого серця дякуємо всім, хто був частиною цієї подорожі протягом останніх 30 років. Дякуємо за любов, енергію, підтримку та за всі спогади, які ми ділилися разом», — написали Lene Nystrøm, René Dif та Søren Rasted.

До слова, гурт заснували у далекому 1995 році в Копенгагені. Справжній вибух популярності стався після виходу дебютного альбому Aquarium, куди і ввійшов культовий трек «Barbie Girl». Історія пісні свого часу теж супроводжувалася скандалом: компанія Mattel навіть судилася через використання образу Barbie. Згодом ситуація обернулася іронічно — компанія сама почала використовувати композицію у своїх рекламних кампаніях.

Стрімка популярність, напружений графік і внутрішні труднощі дали про себе знати — невдовзі після виходу другого альбому «Aquarius» учасники вирішили поставити проєкт на паузу. Через сім років музиканти все ж вирішили дати колективу другий шанс і 2007 року офіційно возз’єдналися. А вже 2011 року світ почув третій і, як згодом виявилося, останній студійний альбом «Megalomania». Хоча він уже не повторив феноменального успіху попередніх платівок, гурт продовжував активно гастролювати та зберігав віддану армію шанувальників.

За понад три десятиліття на сцені Aqua продали близько 33 мільйонів альбомів і синглів у всьому світі, ставши одним із найуспішніших європейських поп-проєктів свого покоління. Останній концерт Aqua відбувся у листопаді 2025 року на фестивалі Shillong Cherry Blossom Festival в Індії. Тоді мало хто підозрював, що цей виступ стане фінальним акордом історії гурту, який для мільйонів слухачів назавжди залишиться символом яскравої музичної епохи 90-х.

