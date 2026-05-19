Червоний Хрест та ВООЗ б'ють на сполох через спалах Еболи. / © Associated Press

Реклама

Спалах лихоманки Ебола, яка забрала життя щонайменше 131 людини в Демократичній Республіці Конго, може поширюватися швидше, ніж вважалося спочатку.

Про це пишуть ВВС і Mirror.

Щонайменше 131 смерть та понад 500 підозрюваних випадків захворювання було зареєстровано внаслідок останнього спалаху лихоманки Ебола на сході Конго.

Реклама

За словами експертів охорони здоров’я та гуманітарних працівників, вірус поширювався непоміченим щонайменше кілька тижнів до смерті першої людини, і затримка з реагуванням зараз ускладнює зусилля щодо стримування спалаху.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що він «глибоко стурбований масштабами та швидкістю поширення епідемії», і що агентство охорони здоров’я ООН збере свій надзвичайний комітет пізніше. Він зазначив, що поява випадків захворювання в міських районах, смерть медичних працівників, значне переміщення населення в цьому районі та брак вакцин і терапевтичних засобів є основними причинами занепокоєння «щодо подальшого поширення та подальших смертей».

ВООЗ оголосила спалах Еболи надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, що має міжнародне значення.

Червоний Хрест попередив, що Ебола може швидко поширитися, якщо випадки не будуть виявлені на ранній стадії, громади не матимуть достатньо інформації, а системи охорони здоров’я будуть перевантажені, додавши, що «ми спостерігаємо всі ці умови» під час поточного спалаху.

Реклама

Ебола дуже заразна і може передаватися через біологічні рідини, такі як блювота, кров або сперма. Захворювання, яке вона викликає, рідкісне, але важке та часто смертельне. Під час великого спалаху Еболи понад десять років тому, який забрав життя понад 11 000 людей, багато хто заразився під час обмивання тіл під час громадських похоронів.

Інкубаційний період вірусної хвороби Ебола (ВХЕ) становить від 2 до 21 дня (тобто саме стільки часу потрібно для появи симптомів після зараження). Людина не заразна, доки не почнуть проявлятися симптоми.

Захворювання зазвичай починається раптово з грипоподібних симптомів, які легко можна сплутати з іншими поширеними захворюваннями, такими як малярія, черевний тиф або грип.

Симптоми Еболи

Раптова, висока температура

Сильний головний біль

Сильна втома та слабкість (нездужання)

Біль у м’язах та суглобах

Біль у горлі та втрата апетиту

У міру розмноження вірусу та пошкодження імунної системи й органів розвиваються серйозніші шлунково-кишкові симптоми:

Реклама

Сильна діарея

Нудота та блювота

Біль у животі (шлунку)

Плоский червоний висип на шкірі (іноді з’являється через 5-7 днів після початку захворювання)

Порушення функції нирок і печінки

Поєднання сильної блювоти та діареї швидко призводить до небезпечного зневоднення.

У летальних випадках смерть зазвичай настає через 6-16 днів після появи перших симптомів, як правило, через поліорганну недостатність та важкий шок від втрати рідини.Рання підтримуюча медична допомога (наприклад, внутрішньовенне введення рідини та лікування симптомів) значно підвищує шанси на виживання.

Нагадаємо, що між 2014 і 2016 роками понад 28 600 людей заразилися вірусом Ебола у Західній Африці, що стало найбільшим спалахом вірусу з моменту його відкриття в 1976 році.

Хвороба поширилася на низку країн Західної Африки та за її межі, включаючи Гвінею, Сьєрра-Леоне, США, Велику Британію та Італію, вбивши 11 325 людей.

Реклама

Раніше ми писали, що загроза від смертельного вірусу Ебола повертається.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго та Уганді надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я, що має міжнародне значення.

Новини партнерів