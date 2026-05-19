Позитив засвітив архівне фото з сестрою-двійняшкою та замилував привітанням у день їхнього 37-річчя

Позитив / © instagram.com/positiff

Український співак Позитив, справжнє ім’я якого Олексій Завгородній, поділився архівним фото та публічно привітав сестру-двійняшку Лізу з днем народження, поєднавши теплі сімейні емоції з особистими роздумами про свій 37-й день народження.

Артист замилував теплим дописом на честь свята. У день свого народження він звернувся до близької людини, яка поруч із ним із самого дитинства — своєї двійняшки. У Мережі з’явилося рідкісне фото зі шкільних років. На ньому брат і сестра ще зовсім діти, грайливо позують перед камерою та показують гримаси. Сам Позитив згадав, як змінюється сприйняття життя з віком.

“Я радий, що навіть у 37 відчуваю себе тим малим Льошею, який щиро всьому дивується, знаходить нове у звичному, захоплюється, надихається та мріє!”— ділиться зірка.

Окремо артист підкреслив, що найбільшим подарунком у цей день для нього є донька. Саме з нею він планує провести свято, відмовившись від гучних форматів.

Також у дописі Олексій звернувся до сестри з теплими словами, назвавши її важливою частиною свого життя.

“І не забудьте привітати мою супутницю від першого подиху, мій прекрасний контраст, штурманку нашого дитячого візочка, хранительку спільних таємниць — мою Лізу”,— зазначає артист.

