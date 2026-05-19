РФ ударила балістикою просто по центру міста: кількість загиблих зростає

Атака на Прилуки / © Поліція Чернігівської області

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку вівторка, 19 травня, російські війська балістичною ракетою вдарили по центральній частині міста Прилуки на Чернігівщині. Кількість загиблих зросла до трьох осіб.

Про це повідомив начальник Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов у коментарі «Суспільному».

За даними місцевої влади, на місці «прильоту» загинуло двоє людей. У лікарні помер 15-річний підліток. Він перебував у тяжкому стані.

Очевидиця Світлана Сидоренко розповіла, що хлопець у момент атаки проходив біля «Епіцентру». За словами жінки, йому посікло осколками спину й живіт.

Очільник Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус підтвердив, що внаслідок ракетного удару загинуло вже троє людей.

«У лікарні помер поранений хлопець. Медики довго боролися за життя дитини — їй було 15 років, — але, на жаль, врятувати хлопця не вдалося», — наголосив він.

Станом на 15:30 відомо про 23 поранених людей. Ще у шістьох людей — гостра реакція на стрес.

Вдень РФ вгатила балістикою по центру Прилук. Під ударом опинилося одне з підприємств міста. Пошкоджено торговельний центр поруч із місцем «прильоту». Внаслідок вибухової хвилі пошкоджено низку будівель та автомобілі.

Також внаслідок влучання сталося займання на даху будівельного гіпермаркету «Епіцентр». За даними ТЦ, поранень зазнали двоє працівників торгового центру. Загалом відомо про понад 20 потерпілих.

Дата публікації 10:04, 19.05.26 Кількість переглядів 31

