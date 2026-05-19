Скільки насправді зберігаються яйця в холодильнику: головна помилка, яка псує продукт

Зберігання яєць в холодильнику потребує особливої уваги / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Яйця є одним із найпопулярніших продуктів на будь-якій кухні, проте через здатність псуватись їхнє зберігання потребує особливої уваги. Багато хто звично орієнтується на дату, надруковану на коробці, але терміни «вжити до» або «дата реалізації» частіше вказують на пік якості продукту, а не на момент, коли він стає небезпечним для здоров’я.

Про те, скільки часу яйця залишаються придатними до споживання та як правильно перевірити їхній стан у домашніх умовах, пише Martha Stewart із посиланням на рекомендації Управління з продовольства і медикаментів США (FDA).

Скільки зберігаються яйця та де їх тримати

Згідно з офіційними настановами, цілі яйця в шкаралупі залишаються абсолютно безпечними протягом трьох тижнів після купівлі, якщо вони постійно перебувають у холоді. Проте є важливий нюанс:

Реклама

Магазинні яйця: Під час промислового оброблення їх обов’язково миють, через що руйнується природний захисний шар (кутикула). Тому тримати їх у холодильнику потрібно обов’язково.

Домашні яйця: Свіжознесені немиті яйця мають природну захисну оболонку, яка закриває пори шкаралупи. Завдяки цьому вони можуть спокійно лежати за кімнатної температури від 2 до 4 тижнів. Якщо ви не впевнені, чи мили домашні яйця перед продажем, краще одразу покладіть їх у холод.

Головна помилка багатьох людей — зберігання яєць у дверцятах холодильника. Це найтепліша зона, де постійно коливається температура через відкривання. Яйця через це зазнають температурного шоку і псуються швидше. Найкраще тримати їх на внутрішніх полицях (ближче до задньої стінки) в оригінальній картонній коробці. Картон захищає пористу шкаралупу від поглинання сторонніх запахів (наприклад, цибулі чи риби) та уповільнює втрату вологи.

Три прості способи перевірити свіжість яєць

Якщо яйця лежать у вас уже понад три тижні, не поспішайте їх викидати. Проведіть прості тести:

Тест на плавучість (водний тест). Опустіть яйце у глибоку миску з холодною водою. Свіже яйце одразу впаде на дно і ляже на бік. Якщо яйце стає вертикально або трохи піднімається — воно вже не першої свіжості, але його ще можна їсти. Якщо ж яйце повністю спливло на поверхню — всередині накопичилося багато повітря. Це ознака старого продукту, який потребує додаткової ретельної перевірки.

Метод розбивання та нюху. Розбийте яйце в окрему маленьку піалу, перш ніж додавати до страви. Свіже яйце взагалі не має запаху. Зіпсоване яйце миттєво видасть себе різким, неприємним сірчаним смородом.

Візуальні підказки. Подивіться на білок розбитого яєчка. Каламутний білок — це чудова ознака, яка свідчить про високий вміст вуглекислого газу в щойно знесеному яйці. Абсолютно прозорий білок буває у старіших яєць.

Небезпечні та безпечні кольори

Іноді після розбивання шкаралупи можна помітити нетипове забарвлення. Важливо знати, що воно означає:

Червона цятка біля жовтка: Це просто маленький кров’яний згусток через розрив мікросудини у курки. Таке яйце є абсолютно безпечним.

Слабкий жовто-зелений відтінок білка: Свідчить про високу концентрацію рибофлавіну (вітаміну B2). Їсти можна без побоювань.

Рожевий, яскраво-зелений або перламутровий білок: Ознака небезпечного бактеріального зараження. Таке яйце потрібно негайно викинути.

Щоб максимально захистити себе, завжди оглядайте лотки в магазині на наявність тріщин і ніколи не мийте яйця перед тим, як покласти їх у холодильник, адже вода занесе бактерії крізь пори всередину. Якщо свіжість яйця викликає бодай найменший сумнів, просто приготуйте його круто — повністю затверділий жовток і білок мінімізують ризики для шлунка.

Реклама

Нагадаємо, багато хто за звичкою залишає свіже м’ясо в холодильнику просто в поліетиленовому пакеті з магазину. Може здатися, що це дійсно зручно, але насправді — так ви щоразу ризикуєте своїм здоров’ям, адже через пластикові пакети для м’яса розмножуються бактерії.

Новини партнерів