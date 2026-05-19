РФ вдарила по об'єктах «Нафтогазу»: зруйновано критично важливе обладнання

Пожежники. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Агресорка Росія третю добу поспіль б’є по об’єктах НАК «Нафтогаз». Зранку 19 травня під ударом бпЛА була критична інфраструктура Чернігівської області.

Про це повідомили у пресслужби компанії.

«Ворог завдав ударів одразу по кількох об’єктах газової інфраструктури на Чернігівщині. Наслідки атаки та масштаби пошкоджень уточнюються», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок влучань дронів на території виробничих об’єктів зафіксовано руйнування критично важливого обладнання.

За даними «Нафтогазу», минулося без потерпілих. Персонал одного об’єктів, який атакували росіяни, евакуювали.

Атаки на об’єкти “Нафтогазу”

Вночі 18 травня РФ вдарила по об’єктах "Нафтогазу" у Дніпропетровській області. Зокрема, дронами було атаковано АЗС UKRNAFTA. Через «приліт» приміщення автозаправки та обладнання повністю знищено. Травми отримали дві працівниці.

Ввечері того ж дня РФ вдруге за добу атакувала об’єкти «Нафтогазу» на Дніпропетровщині. Росіяни вдарили трьома балістичними ракетами по активах НАК.

Дата публікації 09:10, 19.05.26

