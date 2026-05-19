Ціна вища, ніж у Празі та Відні: у Києві планують один із найдорожчих проїзних у Європі

Київське метро

У Києві планують суттєво підвищити вартість проїзду у громадському транспорті. Нові тарифи можуть зробити київський проїзний дорожчим, ніж у більшості столиць Європи. Через це у людей просто не буде стимулу користуватися автобусами, тролейбусами та метро.

Про це в ефірі Новини.LIVE заявив співзасновник громадської організації «Пасажири Києва» Олександр Гречко.

Говорячи про плани влади щодо підвищення цін на проїзд у громадському транспорті столиці, експерт зауважив, що цифри, які наразі пропонуються, є «космічними». За його словами, обґрунтованих розрахунків пасажирам так і не надали.

«Ми порахували, що це просто хтось у Департаменті економіки КМДА помножил діючі тарифи на 3,75, і все. Жодних, ми так розуміємо, аналітик, спостережень щодо того, як відбувається тарифоутворення в Європі, в європейських столицях, містах, не відбувалося», — наголосив Гречко.

Громадський діяч переконаний, що за таких умов у мешканців столиці зникне будь-яка мотивація обирати комунальний транспорт. Киянам стане значно вигідніше діставатися місця роботи на власному авто.

«Так у людей не буде стимулу користуватися громадським транспортом, і вигідніше буде їздити на роботу на автомобілі на бензині», — пояснює співзасновник організації.

Скільки платять за проїзд в Європі

Якщо нові тарифи затвердять, київський проїзний квиток увійде до переліку найдорожчих у Європі. Його прогнозована вартість сягне майже п’яти тисяч гривень.

«Тим паче, якщо подивитись на вартість проїзного, — 4 тисячі 875 гривень, то це один з найдорожчих проїзних в Європі… Це трішки дешевше, ніж у Лондоні та Амстердамі, але точно дорожче, ніж у Відні, Празі, Будапешті чи Варшаві, і ще в багатьох європейських містах», — підкреслив Гречко.

Для порівняння він навів статистику європейських столиць. Так, у Будапешті, Варшаві та Празі ціна місячного проїзного квитка складає орієнтовно лише 1 100 — 1 200 гривень.

Здорожчення вартості проїзду в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Києві готується підвищення вартості проїзду в громадському транспорті. У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА зазначили, що тарифи не змінювалися від 2018 року, а перегляд цін необхідний для зменшення навантаження на бюджет та підготовки до опалювального сезону.

Наразі офіційно названа економічно обґрунтована собівартість наземного транспорту зросла до 44 грн, а метро — до 64 грн. Утім, остаточними тарифами займатиметься Департамент економіки.

Процес перегляду триватиме щонайменше 2–3 місяці, водночас всі пасажирські пільги обіцяють зберегти. Паралельно влада вивчає можливість впровадження єдиного годинного пересадного квитка.

Транспортний експерт Дмитро Беспалов зазначає, що офіційні цифри собівартості викликають запитання, оскільки самостійні розрахунки активістів на основі відкритої звітності показують реальну собівартість поїздки в метро на рівні 26 грн (без урахування амортизації та капітальних витрат).

Фахівець критично оцінює перспективу швидкого впровадження єдиного квитка. Оскільки «Київпастранс» та «Київський метрополітен» є різними підприємствами з окремими рахунками, а приватні маршрутки не інтегровано в систему, реалізація такої моделі вимагає тривалої та складної реформи, яку місто мало б підготувати заздалегідь.

