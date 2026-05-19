Цена выше, чем в Праге и Вене: в Киеве планируют один из самых дорогих проездных в Европе

Киевское метро

В Киеве планируется существенно повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Новые тарифы могут сделать киевский проездной более дорогим, чем в большинстве столиц Европы. Поэтому у людей просто не будет стимула пользоваться автобусами, троллейбусами и метро.

Об этом в эфире Новости.LIVE заявил соучредитель общественной организации «Пассажиры Киева» Александр Гречко.

Говоря о планах властей по повышению цен на проезд в общественном транспорте столицы, эксперт отметил, что предлагаемые цифры являются «космическими». По его словам, обоснованные расчеты пассажирам так и не предоставили.

«Мы сочли, что это просто кто-то в Департаменте экономики КГГА умножил действующие тарифы на 3,75, и все. Никаких, мы так понимаем, аналитик, наблюдений по поводу того, как происходит тарифообразование в Европе, в европейских столицах, городах, не происходило», — подчеркнул Гречко.

Общественный деятель убежден, что при таких условиях у жителей столицы исчезнет любая мотивация выбирать коммунальный транспорт. Киевлянам станет гораздо выгоднее добираться до места работы на собственном авто.

«Так у людей не будет стимула пользоваться общественным транспортом, и выгоднее будет ездить на работу на автомобиле на бензине», — объясняет соучредитель организации.

Сколько платят за проезд в Европе

Если новые тарифы утвердят, киевский проездной билет войдет в список самых дорогих в Европе. Его прогнозируемая стоимость составит почти пять тысяч гривен.

«Тем более, если посмотреть на стоимость проездного — 4 тысячи 875 гривен, то это один из самых дорогих проездных в Европе… Это немного дешевле, чем в Лондоне и Амстердаме, но точно дороже, чем в Вене, Праге, Будапеште или Варшаве, и еще во многих европейских городах», — подчеркнул Греч.

Для сравнения он привел статистику европейских столиц. Так, в Будапеште, Варшаве и Праге цена месячного проездного билета составляет ориентировочно только 1100-1200 гривен.

Напомним, в Киеве готовится повышение стоимости проезда в общественном транспорте. В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА отметили, что тарифы не изменялись с 2018 года, а пересмотр цен необходим для уменьшения нагрузки на бюджет и подготовки к отопительному сезону.

Пока официально названа экономически обоснованная себестоимость наземного транспорта выросла до 44 грн, а метро — до 64 грн. Впрочем, окончательными тарифами будет заниматься Департамент экономики.

Процесс пересмотра будет продолжаться не менее 2–3 месяцев, в то же время все пассажирские льготы обещают сохранить. Параллельно власти изучают возможность внедрения единого часового пересадочного билета.

Транспортный эксперт Дмитрий Беспалов отмечает, что официальные цифры себестоимости вызывают вопросы, поскольку самостоятельные расчеты активистов на основе открытой отчетности показывают реальную себестоимость поездки в метро на уровне 26 грн (без учета амортизации и капитальных затрат).

Специалист критично оценивает перспективу быстрого внедрения единого билета. Поскольку «Киевпасстранс» и «Киевский метрополитен» разные предприятия с отдельными счетами, а частные маршрутки не интегрированы в систему, реализация такой модели требует длительной и сложной реформы, которую город должен подготовить заранее.

