Цены на хлеб вырастут: сколько придется платить украинцам

Хлеб подорожает

Стоимость хлеба в Украине будет расти даже при высоком урожае. Ведь все, что формирует себестоимость производства зерна, подорожало и цены продолжают расти. Как следствие — дорожает мука.

Об этом пишет AgroPortal.ua.

По словам эксперта Бориса Шестопалова, большинство проблем предприятия и дальше вынуждены решать самостоятельно, в частности в вопросах энергообеспечения.

«Возникает необходимость обеспечить не только собственную энергобезопасность, но и физическую защиту энергетической инфраструктуры: нужны дополнительные средства на закупку средств РЭБ. Конечно, это также подразумевает постоянное сотрудничество с Силами обороны и передачу такого оборудования им на баланс», — сказал он.

Он отметил, что пекари готовы брать на себя подобную кредитную нагрузку.

Напомним, в мае в украинских супермаркетах снова зафиксировали подорожание хлеба: отдельные сорта уже пересекли отметку в 50 грн за буханку.

Производители объясняют: главное давление на себестоимость оказывают затраты на электроэнергию, горючее и удобрения. Эти статьи расходов растут независимо от ситуации с урожаем и влияют на цену конечного продукта напрямую.

Эксперты предупреждают: до конца 2026 хлеб и другие базовые продукты могут подорожать еще на 20-25% по сравнению с прошлым годом. В то же время резкого скачка в ближайшее время не прогнозируют — запасы зерна остаются стабильными, а серьезные проблемы с посевами пока не зафиксированы.

