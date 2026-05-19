Цены на бензин в Украине выросли: какие АЗС уже подняли стоимость

Цены на бензин в Украине / © Associated Press

19 мая в Украине снова подорожал бензин. Цены на АЗС 19 мая существенно изменились. Где в Украине подорожало топливо, а где изменений не произошло? Рассказываем о новых ценах на топливо в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина.

19 мая цены на бензин выросли

Среди части крупных АЗС произошло повышение цен на бензин. Рост произошел в среднем на 1 гривну за литр. Повысилась цена в сети АЗС «WOG». Остальные сети АЗС пока держат старую цену.

«OKKO», «SOCAR» и «Укрнафта» пока не проводили повышения цен на топливо 19 мая.

Удорожание на «WOG» произошло на все марки бензина и дизеля. Самым дешевым на сегодня остается горючее «Укрнафты».

Цены по состоянию на 19 мая на АЗС таковы:

«ОККО»: бензин стандарт — 78,90 грн/литр, бензин премиум — 81,90 грн/литр, дизель стандарт — 89,90 грн/литр и дизель премиум — 92,90 грн/литр.

«SOCAR»: бензин стандарт — 78,99 грн/литр, бензин премиум — 82,99 грн/литр, дизель стандарт — 89,99 грн/литр и дизель премиум — 92,99 грн/литр.

«Укрнафта»: бензин стандарт — 72,90 грн/литр, бензин премиум — 75,90 грн/литр, дизель стандарт — 86,90 грн/литр и дизель премиум — 88,90 грн/литр.

«WOG»: бензин стандарт — 79,90 грн/литр, бензин премиум — 82,90 грн/литр, дизель стандарт — 89,90 грн/литр и дизель премиум — 92,90 грн/литр.

Бензин 100, бензин 95 (Mustang) и бензин 95 евро подорожали на 1 гривну.

Газ за украинских АЗС стоит 48,90 грн («ОККО» и «WOG»), 48,99 грн («SOCAR») и 46,90 грн на «Укрнафте».

Напомним, в ближайшее время стоимость горючего на украинских АЗС может пойти вверх. Директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн объяснил, что такое удорожание отвечает рыночным реалиям и рекомендациям Антимонопольного комитета.

Главными причинами является мировой рост котировок и критическое уменьшение доходности розничных сетей. Пока рынок сдерживает только компания «Укрнафта», которая по поручению правительства торгует без прибыли.

В апреле мировые котировки бензина выросли на 137 долларов за тонну (4,5 грн/л), в то время как цены на украинских АЗС остались неизменными. Также существенно упал спред между таможенной стоимостью и ценами на стелах, который теперь едва покрывает расходы на сбыт и транспортировку.

Несмотря на финансовые трудности операторов рынка и рост розничных цен, ситуация с обеспечением горючим в Украине остается стабильной и контролируемой. По словам эксперта, ресурсов всех марок горючего пока предостаточно.

