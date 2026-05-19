Топ-модель Адриана Лима сияла в Каннах с 129-каратным изумрудом на шее
Звезда продемонстрировала эффектный образ на Каннском кинофестивале.
44-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret Адриана Лима посетила премьеру французской драмы Garance. На красную дорожку кинофестиваля звезда вышла в эффектном образе.
Она была одета в черное платье-бюстье от Nicholas Oakwell Couture. По словам дизайнера, оно было вдохновлено Уоллис Симпсон — той самой женщиной, ради которой отрекся от британского престола король Эдуард VIII, а также наследием Waldorf Towers, где когда-то проживали герцог и герцогиня Виндзорские.
Образ Лима дополнила черными туфлями-лодочками и украшениями Chopard High Jewellery, включающими роскошное колье с 129-каратным изумрудом в центре.
Волосы Адрианы были собраны в тугой низкий пучок, а в макияже акцент сделан на красную помаду.
