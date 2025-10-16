Главный "ангел" показа: Адриана Лима вышла на подиум Victoria’s Secret в самых больших крыльях

Адриана Лима / © Associated Press

Во время показа в Нью-Йорке, который состоялся 15 октября, модель был одной из тех известных красавиц, кто в очередной раз продефилировала на этом шоу. Адриана, как и остальные девушки, выходила на подиум в двух нарядах, но она была одной из немногих, кто надевал крылья дважды.

Впервый раз вчера 44-летняя легенда моды продемонстрировала полупрозрачный бежевый кэтсьют из гламурной шимерной ткани, украшенный стразами.

Под этим нарядом модель носила бежевое атласное классическое нижнее белье — бюстгальтер и трусы. Также на Адриане были гламурные босоножки со стразами, на лице визажисты ей сделали нежный макияж, а волосы уложилы в романтическую прическу на один бок.

Крылья у модели были золотыми.

Второй ансамбль был в черной гамме и представлял собой гипюровое боди с плотным поролоновым бюстгальтером и трусами-шортами.

Для эффектности Лима также надела высокие черные перчатки и кожаные ботфорты. В ее ушах сверкали массивные серьги, а на спине были огромные крылья сделанные из серебристой мишуры.

Вероятно, это были самые большие крылья в этом году на шоу.

Однако это были не самые большие крылья в истории бренда. Считается, что самые большие крылья носила Хайди Клум и они были 3 метра, и стали самыми культовыми из всех, которые появлялись на подиуме. Создал это произведение искусства Мартин Искьердо.