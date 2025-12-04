- Дата публикации
Победительница скандального конкурса красоты "Мисс Вселенная-2025" впервые вышла в свет
Девушка посетила Нью-Йорк и позировала на крыше известного здания.
Победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная-2025" — 25-летняя модель Фатима Бош — впервые вышла на публику после победы. Девушка прибыла в Нью-Йорк, чтобы дать интервью на шоу Good Morning America и зажечь огни на Эмпайр-Стейт-Билдинг.
В тот день Фатима появилась на публике в белоснежном костюме с жакетом и свободными брюками, который сочетала с теплой водолазкой. Также образ королева красоты дополнила черными лакированными туфлями, необычным макияжем с накладными ресницами и конечно же своей короной победительницы с жемчугом и драгоценными камнями.
А чтобы не замерзнуть на крыше здания Фатима надела теплую черную шубу, перчатки и пушистую шапку.
Напомним, что красавица стала победительницей 74-го международного конкурса «Мисс Вселенная-2025», который проводился в Таиланде и стал самым скандальным в истории. В частности Фатиму обвинили после победы в том, что корону она получила не честно, а благодаря деньгам отца, который был бизнес-партнером директора конкурса красоты. Сама же Бош эти обвинения отрицала.