Переможниця скандального конкурсу краси "Міс Всесвіт-2025" вперше вийшла у світ

Дівчина відвідала Нью-Йорк і позувала на даху відомої будівлі.

Фатіма Бош

Фатіма Бош / © Getty Images

Переможниця конкурсу краси «Міс Всесвіт-2025» — 25-річна модель Фатіма Бош — вперше вийшла на публіку після перемоги. Дівчина прибула до Нью-Йорка, щоб дати інтерв’ю на шоу Good Morning America та запалити вогні на Емпайр-Стейт-Білдінг.

Того дня Фатіма з’явилася на публіці у білосніжному костюмі з жакетом та вільними штанами, який поєднала з теплою водолазкою. Також образ королева краси доповнила чорними лакованими туфлями, незвичайним макіяжем з накладними віями та звісно ж своєю короною переможниці з перлами та коштовним камінням.

Фатіма Бош / © Getty Images

Фатіма Бош / © Getty Images

А щоб не замерзнути на даху будівлі, Фатіма одягнула теплу чорну шубу, рукавички та пухнасту шапку.

Фатіма Бош / © Getty Images

Фатіма Бош / © Getty Images

Нагадаємо, що красуня стала переможницею 74-го міжнародного конкурсу «Міс Всесвіт-2025», який проводився у Таїланді і став найскандальнішим у історії. Зокрема Фатіму звинуватили після перемоги у тому, що корону вона отримала не чесно, а завдяки грошам батька, який був бізнес-партнером директора конкурсу краси. Сама ж Бош ці звинувачення заперечила.

Фатіма Бош після перемоги / © Associated Press

Фатіма Бош після перемоги / © Associated Press

