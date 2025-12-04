Соломия Витвицкая перенесла операцию и показалась в больничной палате

Соломия Витвицкая / © пресслужба каналу "1+1"

Реклама

Ведущая ТСН и журналистка Соломия Витвицкая призналась, что перенесла операцию.

Об этом знаменитость сообщила в Instagram-stories. У ведущей была искривлена носовая перегородка. Соломия Витвицкая предполагает, что это было вызвано детской травмой, которая с возрастом все больше напоминала о себе. Знаменитости было тяжело дышать, у нее были проблемы со сном, аллергии. Наконец, врач подтвердил сильное искривление перегородки и вывих хряща и посоветовал операцию, поскольку дальше бы становилось только хуже.

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

"У меня много лет было искривление носовой перегородки. И это о дыхании, сне, аллергии и постоянных ринитах... И чем дальше, тем больше чувствовала, что в кризисные моменты трудно дышать. А это дефицит кислорода и другие проблемы. Собственно, врач посмотрел на мое КТ и подтвердил, сильное искривление, гребень и вывих хряща (вероятно, детская травма). Это реально мешало дышать. И с возрастом только ухудшается", - призналась ведущая.

Реклама

Пост Соломии Витвицкой / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая взвесила все за и против и согласилась на операцию. Знаменитость говорит, что все прошло хорошо. Сейчас она находится в больнице и восстанавливается после операции. Ведущая хорошо себя чувствует, правда, отеков, хоть и незначительных, избежать не удалось.

"Все прошло легче, чем ожидала. Технологии идут вперед и сейчас "ровняют перегородку" не так, как 10 или 20 лет назад. Теперь у меня реабилитация, немного отеков и как будто наколотая губа после интубации. Но я чувствую себя хорошо. И поскольку костей не трогали, то обошлось без серьезных синяков под глазами", - призналась ведущая.

Соломии Витвицкой сделали операцию / © instagram.com/solomiyavitvitska

Напомним, недавно звезде "1+1" Наталье Островской пришлось вызывать "скорую". Медики поставили ведущей капельницу.