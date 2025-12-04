Мадонна жестко отчитала своего помощника, который перепутал Украину с Россией

Мадонна / © Associated Press

Украинская ведущая Екатерина Осадчая рассказала, как американская поп-звезда Мадонна мастерски поставила на место своего помощника, который назвал Украину Россией.

Знаменитость снимала интервью с мировой артисткой в Нью-Йорке. Когда помощник исполнительницы представлял Екатерину Осадчую, то сказал, что она из России. Однако ведущая его исправила, что на самом деле из Украины.

В разговор вмешалась Мадонна. Она была возмущена, что ее помощник не знал, что Украина и Россия - это две разные страны. Поэтому, перед интервью певица провела своей команде лекцию. Артистка объяснила, что Украина - это отдельная и независимая страна, которую не следует путать с РФ.

Мадонна / © instagram.com/madonna

"Когда я приехала на интервью в Нью-Йорк, я захожу в комнату на интервью, и ее помощник говорит: "Екатерина из России". Я говорю: "Нет, я из Украины". Она говорит: "Вы что, не знаете, что Украина и Россия - это две разные страны?". И начинает своему помощнику и всей группе рассказывать о том, как она была в Украине, что Украина - это отдельная страна, независимая, красивая и уже давно не Россия", - вспомнила Осадчая.

Отметим, Мадонна с началом полномасштабной войны поддержала Украину и осудила враждебные действия России. Артистка показала разрушенные украинские города, чтобы продемонстрировать миру, к чему приводят захватнические действия путина. Исполнительница также помогала финансово Украине и на концертах надевала сине-желтый флаг.

Напомним, недавно ходили сплетни, что Мадонна выходит замуж за своего 29-летнего бойфренда. Артистка посмеялась над слухами о ее свадьбе.