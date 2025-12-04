Ей тогда было 14: топ-модель Роми Стридж показала, как выглядела в начале своей карьеры

Роми Стридж / © Associated Press

29-летняя нидерландская модель и бывший «ангел» Victoria’s Secret — Роми Стридж — показала в своем Instagram архивные снимки, на которых она запечатлена еще только в начале своей модельной карьеры.

На одном из фото девушка в белом бельевом платье запечатлена на обложке какого-то журнала. «16 лет назад», — подписала снимок Роми.

Роми Стридж в начале своей карьеры / © Instagram Роми Стридж

Также она показала кадр из фотосессии для нидерландской редакции журнала Elle. Судя по подписи, ей тогда тоже было 14 лет.

Роми Стридж в начале своей карьеры / © Instagram Роми Стридж

Роми Стридж в начале своей карьеры / © Instagram Роми Стридж

Отметим, когда Роми Стридж было 14 лет, в 2009-м, ее заметили несколько модельных агентств, но она отказалась тогда подписывать с ними договоры, ведь хотела окончить школу и чувствовала себя неготовой. Однако она время от времени снималась в небольших проектах, но не работала как модель на постоянной основе. Свой первый крупный контракт она подписала в 2011 году и начала работать в Европе. А уже в 2014-м Роми впервые прошла по подиуму Victoria’s Secret Show, что сразу сделало ее узнаваемой и подняло на новый уровень карьеры. И уже в 2015-м она получила статус «ангела» бренда.

Помимо модельного бизнеса Стридж воспитывает двух дочерей — 5-летнюю Минт и трехлетнюю Джун.

Роми Стридж на Victoria’s Secret Show / © Getty Images

Ранее, напомним, топ-модель Роми Стридж посетила гонку «Формулы-1» в компании мужа.