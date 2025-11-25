В платье с декольте и высоким разрезом до бедра: экс-"ангел" Victoria's Secret на вечеринке в Катаре

Леоми Андерсон / © Getty Images

Британская модель и экс-"ангел" Victoria’s Secret — Леоми Андерсон — стала гостьей вечеринки, которая состоялась после Fashion Trust Arabia 2025 в Катаре.

Девушка надела на пати черное платье длины миди, которое отлично обтягивало ее идеальную фигуру. Наряд имел пикантное декольте с каймой, как застежка на белье, и высоким разрезом до бедра, который позволил ей продемонстрировать свои стройные ноги.

Леоми Андерсон / © Getty Images

Лук Андерсон дополнила черными туфлями с ремешками с надписью бренда Dior. У нее была гладкая прическа, макияж с блеском на губах и пышными ресницами и лаконичные золотые украшения.

Напомним, Леоми Андерсон на самой церемонии предстала в изысканном шоколадном платье с глубоким декольте и шлейфом.