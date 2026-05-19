США заказали украинские дроны для разведки в Европе

Украинские дроны станут разведчиками для армии США. Их будут использовать в Европе, а производить — в Чехии. США решили заказать украинские беспилотники «Лелека» у чешской компании «U&C UAS».

Об этом сообщает Defence Express.

США будут использовать украинские дроны для разведки

Чешская компания «U&C UAS», производящая беспилотники от украинской компании Deviro, получила контракт от армии США на поставку украинских разведывательных дронов.

Их закупят для американских операций в Европе. После того как американские военные оценили украинские дроны во время учений, было решено их заказать для разведки.

«U&C подписывает контракт на поставку разведывательных дронов армии США в Европе. Чешский производитель беспилотных летательных аппаратов объявляет о подписании международного контракта на поставку передовых беспилотных авиационных систем подразделениям армии США, дислоцированным в Европе», — пишут на странице производителя.

Украинские дроны продемонстрировали высокую надежность, эффективность и способность работать в условиях, близких к реальным боевым действиям.

После учений представители армии США отметили, что украинские беспилотники улучшают разведку, могут длительное время следить и передавать данные в режиме реального времени.

США ожидают, что закупка новых дронов усилит защиту американских военных баз по всему европейскому континенту.

Хотя в контракте не указывалось, что речь идет именно о дронах «Лелека», аналитики Defence Express заметили, что в каталоге компании есть два изделия подобного класса, которые происходят от украинских «Лелека-100».

Стоит отметить, что американцы будут покупать украинские дроны, произведенные в Чехии, поскольку у Украины есть ограничения на поставку оружия за границу.

Напомним, американские военные начали перенимать украинский боевой опыт и учиться распознавать разные типы беспилотников по их характерным звукам. В частности, во время недавних учений Project FlyTrap 5.0 в Литве, армия США и страны НАТО сосредоточились на выявлении и нейтрализации недорогих БпЛА.

Хотя такое прослушивание неба пока не включено в официальную программу подготовки США, полевой опыт должен помочь бойцам вовремя различать воздушные угрозы.

Основой таких тренировок стали реалии украинского фронта. Ранее украинские защитники уже научились на слух отличать «Шахеды» от дронов-имитаторов.

Оценив эффективность украинских методов обнаружения и сбития дронов, Центр армейских исследований США рекомендовал американской армии разработать и принять аналогичный подход, особенно для защиты восточного фланга НАТО.

Командующий ССО США генерал-лейтенант Лоуренс Фергюсон во время выступления перед Конгрессом заявил, что американские спецназовцы завидуют гибкости ВСУ, ведь украинские военные самостоятельно модифицируют оружие прямо на фронте.

Армия США же полностью зависит от контрактов с крупными производителями. Из-за бюрократии оборонных предприятий техника не успевает за изменениями на поле боя. Американским солдатам строго запрещено ремонтировать или улучшать свое вооружение.

