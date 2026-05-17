Лимиты на переводы: какую сумму можно отправить родственнику без проверок банка

Без дополнительных проверок и лимитов вы можете перевести родственнику до 30 000 грн.

В Украине продолжают действовать ограничения на денежные переводы между физическими лицами (P2P-платежи). Финансовый мониторинг банковских учреждений базируется на положениях меморандума, заключенного в конце 2024 года, регулирующего объемы исходящих транзакций для клиентов, доходы которых не имеют документального подтверждения.

Какие суммы не нуждаются в подтверждении

По состоянию на май 2026 года украинские банки применяют дифференцированный подход к установлению ежемесячных лимитов на исходные переводы. Размер доступной суммы зависит от уровня риска, который финансовое учреждение присвоило клиенту:

До 100 000 грн в месяц — лимит для пользователей со средним уровнем риска

До 50 000 грн в месяц — ограничения для лиц, отнесенных к категории повышенного риска

Эти лимиты распространяются на все виды исходных операций, независимо от того, производится ли платеж по номеру карты или по реквизитам IBAN.

Если клиент нуждается в переводе больших сумм, он должен предоставить банку документы, подтверждающие источник происхождения средств (справку о доходах, выписку об уплате налогов и т.п.).

Помимо внутренних банковских лимитов частые финансовые операции между частными лицами могут стать объектом внимания налоговых органов. Согласно украинскому законодательству, денежные подарки и пособия между родственниками первой и второй степени родства (родители, дети, супруги, братья, сестры) не подлежат налогообложению.

Однако во избежание недоразумений важно правильно идентифицировать платеж. Это позволяет доказать, что полученные средства являются материальной поддержкой, а не скрытым доходом от предпринимательской деятельности.

Напомним, комитет Верховной Рады рассматривает законопроект №14327, являющийся финальным шагом для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Документ обещает украинцам мгновенные и дешевые переводы в ЕС, но ценой радикальных изменений: создание реестра банковских счетов и фактического расширения доступа полиции, налоговой и других органов к финансовым данным граждан.

