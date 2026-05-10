Переводы между родственниками: когда могут заблокировать карту и что проверяет банк

В Украине постепенно усложняют условия банковского мониторинга, поэтому даже за переводы между родственниками могут заблокировать счета или попросить предоставить дополнительные документы.

Что нужно знать, если вы часто отправляете деньги родственникам? Нужно ли платить налоги за такие переводы и какие документы нужно иметь под рукой? Об этом рассказали Yankiv.

Банковские переводы между родственниками: список документов и нужно ли платить налог

Не все переводы между родственниками облагаются налогом. По украинскому законодательству есть льготный режим на операции с близкими родственниками. Если вы переводите средства, заключаете договор дарения или получаете наследство от родственников первой или второй степени родства — налог на доходы физических лиц составляет 0%.

То есть вы можете отправить деньги без уплаты налогов таким своим родственникам:

родителям;

мужу или жене;

детям (усыновленным также);

родным братьям и сестрам;

бабушкам и дедушкам;

внукам.

За такие переводы вам также не нужно будет подавать декларацию и платить НДФЛ.

Если вы ежемесячно переводите матери или другим родственникам деньги на жизнь, то эти средства не подлежат налогообложению.

Вопросы от банка могут начаться, если вы отправляете более 100 тысяч гривен. К тому же вопросы банка будут как к отправителю, так и к получателю. Если вы регулярно отправляете или получаете большие суммы на карту от одного человека, банк может попросить предоставить дополнительные документы.

Какие документы нужно подготовить в случае финмониторинга

В случае если банк просит у вас дополнительные документы, нужно подготовить доказательства, подтверждающие родственные связи документально. Банку нельзя просто написать: «это моя мама». Вам понадобится ваше свидетельство о рождении.

Если фамилия матери менялась после брака, потребуется также копия свидетельства о браке.

Еще один вид документа, который захочет банк, — подтверждение ваших доходов. Банк захочет убедиться, что лицо, которое отправляет вам деньги, действительно имеет такую способность.

В качестве подтверждения можно использовать справку о доходах, контракт о работе за границей, налоговую декларацию иностранной страны (если вы работаете за границей).

Если вы наемный работник в Украине, ваш работодатель платит за вас НДФЛ и военный сбор, представляет форму 4ДФ и насчитывает трудовой стаж, поэтому вам не нужно подавать никаких деклараций. Это касается украинцев, у которых нет ФЛП или других источников дохода.

Тем, кто работает за границей как наемный работник, придется раз в год подавать декларацию об имущественном положении и доходах, уплачивать НДФЛ 18% и военный сбор 5%.

Если вы уже уплатили налог за границей и между Украиной и страной есть соглашение об избежании двойного налогообложения, вам ничего платить уже не нужно. В случае, если сумма налогов за границей меньше, вам придется оплатить разницу. Военный сбор уплачивается в любых условиях.

В Украине хотят создать реестр счетов

Напомним, Комитет Верховной Рады рассматривает законопроект №14327, принятие которого является необходимым условием для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Это позволит гражданам осуществлять мгновенные переводы в страны ЕС с минимальной комиссией.

Однако интеграция предусматривает радикальные изменения в финансовом контроле: создание единого реестра банковских счетов и сейфов физических лиц, к которому получат автоматизированный доступ налоговая, полиция, СБУ, НАБУ и исполнительные службы. Также банки будут обязаны передавать Минфину данные о состоянии получателей государственных выплат.

Документом хотят дополнительно ввести реестр конечных бенефициаров трастов со строгими штрафами за ложные данные (до 510 тыс. грн) и создать институт «разоблачителей в сфере финмониторинга».

Работники, которые будут сообщать о подозрительных операциях, получат трудовой иммунитет и защиту от увольнения. Несмотря на евроинтеграционные цели, эксперты указывают на юридические противоречия в тексте, в частности, относительно сроков хранения данных, размытых полномочий налоговиков и терминологических неточностей, которые могут осложнить практическое применение закона.

