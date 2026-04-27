Почему в Украине блокируют пенсионные карты: как избежать проблем

Карточку пенсионера могут заблокировать / © Национальный банк Украины

Украинские пенсионеры стали чаще сталкиваться с блокировкой карточек. Утратить доступ к собственным средствам сегодня можно, если не соблюдать правила банков и ограничения на переводы. В 2025 году каждая пятая пенсионная карточка попала под финансовый мониторинг, и как следствие количество блокировок карт для выплаты пенсии возросло.

За что пенсионеру могут заблокировать банковскую карту? Об этом рассказал юрист Михаил Вулах.

За что пенсионерам блокируют карточки: какие правила нужно соблюдать

Некоторым украинским пенсионерам еще в прошлом году начали активнее блокировать карты. Это связано с несколькими причинами. В первую очередь, под блокировку попадают карты пенсионеров, которые не активны в течение длительного времени.

В Украине действуют новые правила финансового мониторинга, по которым под блокировку могут попасть счета, где нет движения в течение как минимум полугода. К примеру, если пенсионер получает выплаты на карточку, но не тратит средства в течение 180 дней подряд.

Также заблокировать карту пенсионеру в Украине могут за подозрительные платежи. Если на карту постоянно поступают переводы со следующими описаниями: «возврат долга», «обмен валют» и т.д., карту тоже могут заблокировать, ведь пенсионера будут подозревать в незарегистрированной предпринимательской деятельности.

Еще одна распространенная причина — окончание срока действия карты. Регулярно проверяйте, до какого года и месяца действует карточка и не забывайте продлить срок ее годности в банке.

Пенсионеров, получающих большое количество платежей от разных людей, могут заподозрить в мошеннической деятельности. Поэтому такие карточки тоже попадают под блокировку.

Следует знать, что финансовый мониторинг счетов проводят банковские алгоритмы, а не люди. Они реагируют на нетипичные оплаты и сделки. Поэтому карту могут заблокировать случайно.

Избежать блокировки пенсионной карты можно, если получать пенсию и тратить ее на свои нужды, делать транзакции или снятие наличных по крайней мере раз в 180 дней. Также необходимо проверить срок действия карты и при необходимости перевыпустить ее.

Если вы пользуетесь банковской картой нечасто, храните все чеки об оплате и снятии наличных. Также не соглашайтесь по просьбе посторонних принять средства на свою карту, чтобы снять наличные.

За что еще банк может заблокировать карту: распространенные причины

Банковские карты украинцев обычно блокируют без уведомления. Иногда банк может отправить сообщение в приложении о подозрительной финансовой активности и попросить предоставить дополнительные документы.

Среди распространенных причин, почему могут заблокировать карту, есть следующие: