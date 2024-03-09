Почему банк может заблокировать карту: распространенные причины

В Украине банки блокируют карты без уведомления. Заблокировать карту могут за необновленные данные о себе, если был наложен арест исполнительной службой (из-за неуплаченных алиментов, неисполненного судебного решения, просроченных штрафов и т.п.), или если физическое лицо не сможет доказать законное происхождение средств.

Об этом пишет OBOZ.UA.

Особое внимание следует уделять следующим случаям:

снятие необычно большой суммы наличных денег в регионе, где вы обычно не находитесь;

большие онлайн-покупки, особенно ночью;

получение большой суммы на карту и вывод ее наличными;

операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тыс. грн.;

транзакции на сумму 400 тыс. грн. и более.

Мошенники воруют деньги украинцев и сразу же покупают криптовалюту. Действует отлаженная схема: с карточки жертвы деньги переводят сразу на счет украинца, который продает криптовалюту. Он, ничего не подозревая, продает, например, часть своего биткоина. Получает на карту гривну. Однако впоследствии его счет блокирует банк.

"Я продал криптовалюту на 10 тыс. грн. Я не успел потратить деньги, а мой счет заблокировали якобы за мошеннические действия. Я обратился в ПриватБанк, а мне теперь говорят, что нужно либо решение суда, либо чтобы я вернул деньги жертве", – пожаловался один из украинцев.

Напомним, НБУ работает над ограничением карточных переводов – кого это коснется.

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