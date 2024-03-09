Чому банк може заблокувати картку: поширені причини

В Україні банки блокують картки без попередження. Заблокувати картку можуть за неоновлені дані про себе, якщо було накладено арешт виконавчою службою (через несплачені аліменти, невиконане судове рішення, прострочені штрафи тощо), або якщо фізична особа не зможе довести законне походження коштів.

Про це пише OBOZ.UA.

Особливу увагу варто приділяти таким випадкам:

зняття незвично великої суми готівки в регіоні, де ви зазвичай не перебуваєте;

великі онлайн-покупки, особливо вночі;

отримання великої суми на картку та виведення її готівкою;

операції з криптовалютою чи іншими віртуальними активами на суму понад 30 тис. грн;

транзакції на суму 400 тис. грн і більше.

Шахраї крадуть гроші українців і одразу ж купують криптовалюту. Діє налагоджена схема: з картки жертви гроші переказують одразу на рахунок того українця, який продає криптовалюту. Він, нічого не підозрюючи, продає, наприклад, частину свого біткоїна. Отримує на картку гривню. Проте згодом його рахунок блокує банк.

"Я продав криптовалюту на 10 тис. грн. Я не встиг витратити гроші, а мій рахунок заблокували нібито за шахрайські дії. Я звернувся до ПриватБанку, а мені тепер кажуть, що потрібне або рішення суду, або щоб я повернув гроші жертві", – поскаржився один із українців.

Нагадаємо, НБУ працює над обмеженням карткових переказів – кого це торкнеться.

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