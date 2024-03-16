Компанія SpaceX Маска будує мережу супутників-шпигунів для розвідки США - Reuters

Контракт був підписаний розвідкою США з компанією SpaceX у 2021 році.

Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX будує мережу супутників-шпигунів для Розвідувального агентства Сполучених Штатів.

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Про це інформує Reuters.

Джерела агентства видання повідомили, що мережа супутників будується підрозділом SpaceX Starshield в рамках контракту з розвідкою на 1,8 мільярда доларів. Контракт був підписаний з Національним розвідувальним управлінням, розвідувальним агентством, яке управляє супутниками-шпигунами.

У разі успіху програми розвідувальні можливості Сполучених Штатів будуть значно розширені. Військові США зможуть виявляти цілі для ударів практично в будь-якій точці Землі.

Джерела видання заявили, що контракт свідчить про зростаючу довіру розвідувального відомства до компанії, власних яко викликав суперечки з адміністрацією президента Джо Байдена.

Журналісти не змогли визначити, коли мережа супутників буде запущена, а також не змогло зʼясувати, які ще компанії беруть участь у проєкті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суперракета Starship Ілона Маска вперше здійснила успішний політ.

Крім того, ми раніше інформували, що у SpaceX відповіли на заяву про використання Starlink росіянами в Україні.

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