Компанію Маска перевірятимуть через використання Starlink російськими окупантами — WP

Конгресмени від Демократичної партії Джеймі Раскін і Роберт Гарсія ініціювали розслідування щодо компанії SpaceX, яка належить американському бізнесмену Ілону Маску, через термінали супутникового зв'язку Starlink, які росіяни використовують у війні проти України.

Про це повідомляє The Washington Post.

У коментарі виданню законодавці заявили про стурбованість повідомленнями української розвідки щодо використання Starlink росіянами, зокрема, на окупованих територіях України.

З цього приводу вони надіслали листа президентці SpaceX Гвінн Шотвелл з проханням прояснити ситуацію та попередили її, що імовірне використання Росією Starlink "становить серйозну загрозу безпеці України, життю українців і національній безпеці США".

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"Ми стурбовані тим, що ви, можливо, не маєте належних запобіжних заходів", – йдеться в документі, який опинився в розпорядженні WP.

Компанія SpaceX поставила термінали Starlink в Україну після прохання українських урядовців протягом кількох годин після нападу Росії. У червні 2023 року Пентагон закупив для України від 400 до 500 нових терміналів.

Starlink дає українським військам суттєву перевагу, забезпечуючи надійне підключення до Інтернету, яке дозволяє солдатам відповідати на групові текстові повідомлення, транслювати інформацію з дронів про ворожі сили та координувати артилерійські удари.

Законодавці стурбовані тим, що Starlink тепер може надати подібну перевагу Росії.

На початку лютого цього року Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило використання систем супутникового зв’язку Starlink російськими окупантами на фронті.

Нагадаємо, американський бізнесмен та мільярдер Ілон Маск заявив, що Україна ще рік тому повинна була укласти "мирну угоду" з Росією, і що відтоді "тисячі хлопців загинули ні за що".

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