Росіяни використовують на фронті Starlink – ГУР оприлюднило доказ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило використання систем супутникового зв’язку Starlink російськими окупантами на фронті.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Українські розвідники опублікували розмову загарбників, яка свідчить, що для налагодження доступу до Інтернету термінали Starlink встановили, наприклад, у підрозділах 83-ї ОдБР ЗС РФ.

Окупаційні війська 83-ї десантно-штурмової бригади РФ діють у Донецькій області поблизу Кліщіївки та Андріївки.

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Представник ГУР МО України Андрій Юсов зазначив, що масштаб використання росіянами терміналів Starlink на війні зростає.

"Так, зафіксовані випадки використання російськими окупантами даних пристроїв. Це починає набирати системного характеру", - заявив він.

Нагадаємо, у SpaceX відповіли на заяву про використання Starlink росіянами в Україні.

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