Чи дійсно у росіян з'явилися Starlink: у ГУР дали відповідь

Андрій Юсов зазначив, що використання загарбниками Starlink на окупованих територіях починає набувати системного характеру.
Головне управління розвідки підтвердило використання росіянами Starlink на прифронтових територіях України.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі "РБК-Україна".
"Так, зафіксовані випадки використання російськими окупантами даних пристроїв. Це починає набувати системного характеру", – заявив Юсов.
Нагадаємо, раніше американське видання Defense One повідомило, що Росія використовує супутникові пристрої SpaceX Starlink в Україні. За словами одного з анонімних джерел видання, українські війська вперше зафіксували використання Росією на передовій супутникового зв'язку кілька місяців тому.
У SpaceX відповіли на заяву про використання Starlink росіянами в Україні. "Компанія SpaceX не веде жодних справ із російським урядом чи його військовими, отже і не забезпечує роботу мережі супутникового зв’язку Starlink", - наголосили у компанії.
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