Чи дійсно у росіян з'явилися Starlink: у ГУР дали відповідь

Головне управління розвідки підтвердило використання росіянами Starlink на прифронтових територіях України.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі "РБК-Україна".

"Так, зафіксовані випадки використання російськими окупантами даних пристроїв. Це починає набувати системного характеру", – заявив Юсов.

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Нагадаємо, раніше американське видання Defense One повідомило, що Росія використовує супутникові пристрої SpaceX Starlink в Україні. За словами одного з анонімних джерел видання, українські війська вперше зафіксували використання Росією на передовій супутникового зв'язку кілька місяців тому.

У SpaceX відповіли на заяву про використання Starlink росіянами в Україні. "Компанія SpaceX не веде жодних справ із російським урядом чи його військовими, отже і не забезпечує роботу мережі супутникового зв’язку Starlink", - наголосили у компанії.

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