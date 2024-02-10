Німеччина має бути готовою до війни: генерал бундесверу спрогнозував терміни

Німеччина та інші країни НАТО повинні бути готовими до війни через 5 років. Тому зараз потрібно зміцнити військо.

Про це заявив генеральний інспектор бундесверу Карстен Броєр в інтерв’ю виданню Welt am Sonntag.

Нова загроза війни

За його словами, вперше від часів холодної війни ззовні виникла загроза можливої війни.

"Коли я стежу за аналітикою і бачу, який потенціал військової загрози виходить з Росії, то для нас це означає п’ять-вісім років на підготовку. Це не означає, що буде війна. Але вона можлива. І оскільки я військовий, то кажу: за п’ять років ми маємо бути готові до війни", - заявив Броєр.

Крім боєздатності, йдеться також про необхідні зміни ментальності.

"Потрібна зміна мислення як у суспільстві, так і, насамперед, у бундесвері. Важливим воєначальник назвав стримування, що означає спроможність захистити себе і таким чином зробити ризик нападу настільки високим, що противник вирішить відмовитися від нього", - мовиться у повідомленні.

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Говорячи про готовність Путіна не обмежитися Україною, Броєр назвав це "наміром", який має російський президент.

"Я впізнаю це в Путіна з того, що він написав і сказав, і з його дій в Україні. А також з військового потенціалу. Ми бачили, що в Росії Дума вирішила перейти на військову економіку. Тож потенціал наразі зростає", - сказав генерал.

Він наголосив і на тому, те що відбувається має ознаки битви на виснаження. Тому подальший розвиток залежатиме від того, скільки резервів людей і техніки Путін матиме для її продовження.

Допомога Заходу для України

Броєр заявив, що у разі допомоги України, Німеччина "доходить до крайнощів" у тому, що стосується підтримки матеріалами та навчальними можливостями.

"Наше обмеження полягає в тому, що ми маємо в наявності та що може бути виготовлено та доставлено від промисловості. За наявності вищих промислових потужностей Україна могла би отримати більше підтримки", - зазначив Броєр.

Тим часом президент Сполучених Штатів Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели переговори щодо продовження підтримки України у протистоянні агресії РФ.

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