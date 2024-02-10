Україна змінила правила виїзду рейсових автобусів за кордон: що відомо

Відтепер українці зможуть швидше добиратися до Польщі та інших країн Європи. Все через те, що змінюються правила виїзду рейсових автобусів за кордон.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Зміни почнуть діяти від понеділка 12 лютого від 12:00 по Києву. Всі автобуси, які прямуватимуть з України до Польщі чи інших країн ЄС та Молдови, перетинатимуть кордон за попереднім записом у системі "єЧерги". Йдеться виключно про реєстрацію в системі для перетину кордону за принципом "реєструйся та їдь".

"Масштабування "єЧерги" - це частина нашої послідовної роботи з реформування сфери міжнародних пасажирських перевезень, де ключовим лишається комфорт пасажира", - наголосив Кубраков.

Електронна черга для рейсових автобусів вже діє на пунктах пропуску:

Ягодин,

Шегині,

Краківка,

Устилуг,

Рава-Руська.

Від 12 лютого вона також запрацює у пунктах пропуску в:

Угринові,

Грушеві,

Смільнику.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали рекордну групу ухилянтів – 38 порушників одночасно намагалася потрапити до Угорщини.

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