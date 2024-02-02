Час лікування українських бійців за кордоном обмежать: рішення уряду

Українські захисники на лікуванні за кордоном не зможуть перебувати довше, ніж 12 місяців поспіль.

У п’ятницю, 2 лютого, на засіданні уряду було ухвалено рішення, за яким час перебування українських військових на лікуванні за кордоном становитиме не більш ніж 12 місяців.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.

Рішенням уряду внесено відповідні зміни до постанови КМУ від 05.04.2022 N 411 про направлення на лікування за кордон українських військових.

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"Встановлено, що загальний час перебування захисника України на лікуванні за кордоном, включаючи час переміщення з одного іноземного закладу охорони здоров’я до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями, не може перевищувати 12 місяців поспіль", - йдеться у дописі.

Від початку повномасштабної війни понад 4 100 постраждалих українців були направлені на лікування до іноземних клінік. Для цього в Україні діє механізм медичної евакуації для українців, які потребують спеціалізованої медичної допомоги та реабілітації (MedEvac).

Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснили, яких пацієнтів насамперед доправляють до клінік за кордоном під час війни в Україні.

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