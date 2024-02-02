Українські військові епічно знищили російський танк Т-90 (відео)

Російський танк спочатку підірвався на міні, після чого в нього "влетів" дрон.

Українські військові знищили російський танк Т-90, який після того, як підірвався на міні, намагався евакуюватися з поля бою.

Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

На кадрах видно, як на дорозі стоїть російський танк, який підірвався на міні. Вже після цього на нього почила полювання воїни 63-ї окремої механізованої бригади. Наші військові виявили важку техніку росіян та завдали по ній удару дроном-камікадзе, коли він намагався евакуюватися.

Українські військові епічно знищили російський танк Т-90

Нагадаємо, що на Донеччині ЗСУ ліквідували бронетехніку армії РФ - одномоментні втрати вражають.

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