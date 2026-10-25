Чорне море стало «маршрутом смерті», небезпечнішим за Перську затоку - FT

Чорне море

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Чорне море цього року стало найсмертоноснішим судноплавним маршрутом у світі. Кількість загиблих моряків тут уже перевищила показники Перської затоки та Ормузької протоки, які традиційно вважаються одними з найризикованіших регіонів для судноплавства.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

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За даними компанії з морської безпеки Ambrey та Міжнародної морської організації, від початку року в Чорному морі зафіксували понад 570 інцидентів із суднами. Загинули щонайменше 40 моряків. Для порівняння, в Ормузькій протоці підтверджено 24 загибелі.

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Екіпажі танкерів, зерновозів та вантажних суден стикаються з ударами безпілотників, ракет і морських дронів. За окремими оцінками, кількість атак у Чорному морі більш ніж у шість разів перевищує їхню кількість у Перській затоці.

«Для мене Чорне море і заходи до українських портів — це майже самогубство. Загальне відчуття таке, що загроза життю існує постійно», — заявив голова Профспілки працівників морського транспорту України Олег Григорюк.

Особливо різко ситуація погіршилася влітку. З липня по вересень було зафіксовано близько 387 атак на судна — більш ніж у п’ять разів більше, ніж у попередньому кварталі. У третьому кварталі в середньому відбувалося понад чотири атаки на день.

Під ударами опинилися навіть води біля країн НАТО

15 жовтня безпілотники атакували хімічний танкер Wine Trader, який стояв на якорі біля румунського узбережжя. Тієї ж ночі удару зазнав ще один танкер біля входу до Сулінського каналу. Згодом румунська влада повідомила про атаку ще на одне судно, внаслідок якої один моряк загинув, а троє зникли безвісти.

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Президент Румунії Нікушор Дан після цього звинуватив Росію в ескалації війни поблизу території НАТО.

За даними Ambrey, протягом останніх 45 днів близько 90% ударів по суднах припало на Росію. Водночас Україна також активізувала кампанію проти російського судноплавства, зокрема в районі Керченської протоки.

Судновласники починають уникати Чорного моря

Зростання ризиків уже вплинуло на морські перевезення. Частина судноплавних компаній готова працювати в Перській затоці через високі ставки фрахту, але відмовляється від рейсів у Чорне море, де прибутковість нижча, а небезпека вища.

Страхування від воєнних ризиків для суден у регіоні може сягати 15% вартості корпусу — майже вдвічі більше, ніж для суден у Перській затоці. Через це компанії дедалі частіше відправляють у небезпечну зону старіші й дешевші судна.

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Проблеми вже відчувають і українські порти. За даними оператора TIS, минулого місяця порти Великої Одеси обслужили менш як 10 суден, тоді як у липні їх було близько 400.

Морський експорт української аграрної продукції у серпні скоротився до 1,4 млн тонн — приблизно на 75% нижче довоєнного рівня. У галузі попереджають, що подальше погіршення ситуації може вдарити не лише по судноплавству, а й по майбутній посівній кампанії та світових ринках зерна.

Експерти не очікують швидкого зниження напруження. Голова Чорноморського інституту стратегічних досліджень Андрій Клименко вважає, що бойові дії в регіоні можуть лише розширюватися.

к«Зараз наївно сподіватися на якесь припинення вогню в Чорному морі. На жаль, війна не лише продовжиться, а й загострюватиметься та розширюватиметься», — заявив він.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) зазначав, що 14–15 жовтня у Чорному морі зазнали ударів чотири цивільні судна. Частина інцидентів сталася у територіальних водах Румунії — держави-члена НАТО. Йшлося про танкери Wine Trader під прапором Сан-Марино, Yara J під прапором Коморських Островів, Dania J під прапором Танзанії та балкер Sea Destiny під прапором Маршаллових Островів.

13 жовтня безпілотники атакували два судна біля узбережжя Болгарії. Із судна Chelsea 3, яке належить Україні, зареєстроване в Одесі та ходить під мальтійським прапором, евакуювали всіх 15 членів екіпажу — сімох українців і вісьмох громадян Азербайджану. П’ятеро людей зазнали легких поранень, а інше судно, за попередніми даними, затонуло приблизно за 17 морських миль на схід від Крапеца. Після цього прем’єр-міністр країни Румен Радев заявив, що доказів для звинувачення конкретної держави поки недостатньо, але пообіцяв обговорити ситуацію з генсеком НАТО Марком Рютте.

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