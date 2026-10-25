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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Українці заполонили пункти пропуску: що спровокувало черги на кордоні

За тиждень західний кордон України перетнули 520 тисяч осіб, а у вихідні кількість охочих виїхати різко зросла. Найбільші черги автобусів утворилися на двох пунктах пропуску з Польщею.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Черга на кордоні (ілюстративне фото)

Черга на кордоні (ілюстративне фото) / © скриншот з відео

Із початком осінніх шкільних канікул потік людей на виїзд з України зріс на 5,6%. Найбільше навантаження спостерігається на кордоні з Польщею, де в окремих пунктах пропуску накопичилися черги з автобусів.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на статистику Державної прикордонної служби.

За тиждень, від 17 до 23 жовтня, західний кордон України перетнули 520 тисяч осіб — на 2,2% більше, ніж тижнем раніше.

Зокрема, кількість перетинів кордону на виїзд зросла до 265 тисяч, тоді як на в'їзд дещо скоротилася — з 258 до 255 тисяч.

Найбільше людей виїжджали з України у п'ятницю — 45 тисяч за добу, а поверталися в неділю — 40 тисяч. Найменше перетинів зафіксували у вівторок: 32 тисячі на виїзд і 29 тисяч на в'їзд.

У суботу, 24 жовтня, потік на виїзд зріс ще більше — до 53 тисяч осіб проти 42 тисяч тижнем раніше. Водночас до України в'їхали 42 тисячі людей, тоді як попередньої суботи — 36 тисяч.

За тиждень через пункти пропуску також проїхали 124 тисячі транспортних засобів проти 123 тисяч попереднього тижня. Кількість автомобілів із гуманітарними вантажами зросла з 402 до 490.

Де найбільші черги на кордоні

Станом на 09:00 неділі, 25 жовтня, черги легкових автомобілів на виїзд залишалися відносно невеликими. Натомість на польському напрямку накопичилися автобуси.

Найбільші черги автобусів зафіксували у пунктах пропуску:

  • «Краківець» — 20 автобусів;

  • «Смільниця» — 20;

  • «Нижанковичі» — 14;

  • «Грушів» — 10;

  • «Устилуг» — 5.

Серед легкових автомобілів найбільше очікували на перетин кордону в «Устилузі» — 30 машин та «Грушеві» — 20. У пунктах «Краківець», «Шегині», «Угринів» і «Нижанковичі» було по 10 автомобілів.

На кордоні зі Словаччиною черги становили 15 машин у пункті «Ужгород» і 10 — у «Малому Березному».

На угорському напрямку 15 автомобілів очікували в пункті «Тиса», ще п'ять — у «Лужанці».

Водночас на кордонах із Молдовою та Румунією черг уранці неділі не було.

Чи зростатиме потік на кордоні

Схожа ситуація спостерігалася й торік. За аналогічний тиждень пасажиропотік зріс на 1,5% — до 526 тисяч перетинів. Наступного тижня, під час осінніх канікул, він збільшився ще на 10,3%, а після їх завершення скоротився на 10,5%.

Водночас Національний банк України прогнозує, що протягом 2026 року чистий міграційний відтік становитиме близько 200 тисяч осіб. Повернення українців, за оцінкою НБУ, може розпочатися 2027 року — тоді очікується чистий приплив 100 тисяч людей, а 2028-го — близько 500 тисяч.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на 30 червня 2026 року за кордоном перебували 5,687 млн українських біженців, із них 5,159 млн — у Європі.

Ще 3,8 млн людей залишалися внутрішньо переміщеними особами в самій Україні станом на липень 2026 року. На початку року їх було 3,7 млн, а в липні 2025-го — 3,34 млн.

Варто зазначити, що статистика перетинів кордону не відображає безпосередньо кількість людей, які назавжди виїхали з України, адже одна людина може перетинати кордон неодноразово.

Виїзд з України: останні новини

Нагадаємо, «Укрзалізниця» оголосила про запуск нових міжнародних поїздів до Польщі. Один із рейсів за №23/24 Київ-Холм стане флагманським і матиме ім’я історика та голови Української Центральної Ради Михайла Грушевського.

Раніше ми писали про те, що Польща може перенести прикордонний контроль з Україною на свою територію, якщо через погіршення безпекової ситуації перевірки на східному боці кордону стануть небезпечними.

Також зазначимо, що чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати з України під час воєнного стану без вимоги щодо навчання чи окремої підстави для відстрочки. Для перетину кордону їм потрібно мати закордонний паспорт і військово-обліковий документ, який можна пред’явити й в електронній формі через «Резерв+».

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