Опалювальний сезон під загрозою?: експерт пояснив, як атаки РФ можуть залишити українців без світла й тепла

Українців попередили про ризики блекаутів узимку / © Associated Press

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Ця зима може бути складнішою для українців через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Інвестиційний банкір Сергій Фурса очікує погіршення ситуації з електропостачанням, але не вважає, що енергосистема повністю вийде з ладу.

Про це він розповів 24 Каналу.

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Чи будуть відключення світла взимку: прогноз Сергія Фурси

За словами Сергія Фурси, ситуація з електропостачанням узимку може погіршитися. Але це не означатиме повного колапсу енергосистеми: українці вже пережили кілька складних зим і мають досвід життя в умовах тривалих відключень.

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«Чи буде в нас ситуація з електроенергетикою гіршою, ніж зараз? Так, буде», — наголосив банкір.

Фурса також звернув увагу на те, що Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру. За його оцінкою, головним напрямком нинішніх зусиль окупантів став Київ. Росія намагається ускладнити постачання електроенергії до столиці, зокрема через удари по підстанціях.

«Росія хоче нам вибити енергетику до листопада ще з листопада 2022 року. Я раджу це пам’ятати», — зазначив Фурса.

За словами банкіра, Росія намагається створити навколо Києва так званий «енергетичний острів» — максимально ускладнити постачання електроенергії до столиці.

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«З Києва хочуть створити острів і обрубати доставку. Це змагання: росіяни будуть вибивати, ми будемо відновлювати», — пояснив він.

Однак Фурса сумнівається, що Росії вдасться повністю від’єднати столицю від енергосистеми.

«Чи є ймовірність, що в них вийде? Я думаю, що ні», — сказав він.

Що буде найскладнішим узимку: відключення світла чи опалення

На думку Фурси, українці вже краще адаптувалися до перебоїв з електропостачанням. Натомість серйознішим викликом може стати відсутність тепла, особливо під час сильних морозів.

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«Набагато більш чутлива історія — це історія з теплом. Але тут все впирається в погоду насправді», — пояснив банкір.

Він зазначив, що якщо температура взимку опускатиметься до -20 градусів, як минулого року, ситуація може бути значно складнішою. За такого сценарію порада мера Києва Віталія Кличка розглянути можливість тимчасового виїзду зі столиці до регіонів із комфортнішими умовами може бути виправданою.

«Якщо буде зима, як минулого року, -20, тоді Кличко правий і краще бути десь в Ужгороді в цей момент», — зазначив Фурса.

За його словами, якщо зима буде помірною, з температурою близько нуля, ситуація може бути значно легшою.

Нагадаємо, взимку 2026–2027 років Україна може зіткнутися з тривалими відключеннями електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак. За прогнозом енергетичного експерта Юрія Корольчука, під час сильних морозів у деяких регіонах світла може не бути понад 20 годин на добу.

Окрім перебоїв з електропостачанням, узимку можуть виникнути й проблеми з опаленням. Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко попередив, що пошкодження двох-трьох котелень у деяких західних містах може спричинити серйозні перебої з теплопостачанням. За його словами, багато залежить від того, наскільки місцева влада підготувалася до можливих ударів по критичній інфраструктурі.

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