Рятувальник / © Associated Press

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У Полтаві у неділю, 25 жовтня, російський дрон влучив у будівлю «Епіцентру».

Про це повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич.

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«Ворог атакував ТЦ „Епіцентр“ у Полтаві. Виникла пожежа. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється. Ліквідація наслідків атаки триває. Попередньо, травми отримала 52-річна жінка», — зазначив він.

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Атака по Україні 25 жовтня — що відомо

Російські війська у ніч проти неділі, 25 жовтня, атакували територію України 153 ударними БпЛА типу Shahed (92 із них — реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера та дронами-імітаторами типу Пародія.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на девʼятьох локаціях.

Росіяни атакували Запоріжжя, влучили у торговельний об’єкт. У Дніпрі знову завдали ударів по критичній інфраструктурі.

Крім того, ворог завдав удару дроном по Новобаварському району. А у У Деснянському районі Києва падіння уламків БпЛА в лісосмугу.

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У Києві через аварію у частинах Голосіївського, Шевченківського і Соломʼянського районів запровадили аварійні відключення світла через аварію.

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку:

«На жаль, майже щодня є загиблі та поранені від цих жорстоких ударів. Увечері внаслідок російських обстрілів Дніпровщини загинуло четверо людей. Ще 22 поранені, серед них 11-річна дівчинка. У Вінниці російський дрон вдарив по багатоповерхівці. Шість людей поранено. У Харкові росіяни спочатку вдарили по будівельному гіпермаркету, а потім завдали цинічного повторного удару по екстрених службах, які прибули на місце. Поранені рятувальники».

Дата публікації 12:13, 25.10.26 Кількість переглядів 2 Росіяни атакували дроном "Епіцентр" у Полтаві, виникла пожежа - відео

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