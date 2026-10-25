Спасатель / © Associated Press

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В Полтаве в воскресенье, 25 октября, российский дрон попал в здание «Эпицентра».

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Дьяковнич.

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«Враг атаковал ТЦ „Эпицентр“ в Полтаве. Возник пожар. Информация о масштабах разрушений уточняется. Ликвидация последствий атаки продолжается. Предварительно, травмы получила 52-летняя женщина», — отметил он.

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Атака по Украине 25 октября - что известно

Российские войска в ночь на воскресенье, 25 октября, атаковали территорию Украины 153 ударными БпЛА типа Shahed (92 из них реактивные), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на девяти локациях.

Россияне атаковали Запорожье , попали в торговый объект. В Днепре снова нанесли удары по критической инфраструктуре.

Кроме того, враг нанес удар дроном по Новобаварскому району. А в Деснянском районе Киева падение обломков БпЛА в лесополосе.

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В Киеве из-за аварии в частях Голосеевского, Шевченковского и Соломенского районов ввели аварийные отключения света из-за аварии.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку:

«К сожалению, почти каждый день погибшие и раненые от этих жестоких ударов. Вечером в результате российских обстрелов Днепровщины погибли четыре человека. Еще 22 ранены, среди них 11-летняя девочка. В Виннице российский дрон ударил по многоэтажке. Шесть человек ранены. В Харькове россияне сначала ударили по строительному гипермаркету, а затем нанесли циничный повторный удар по прибывшим на место экстренным службам. Раненые спасатели».

Дата публикации 12:13, 25.10.26 Количество просмотров 1 Россияне атаковали дроном "Эпицентр" в Полтаве, возник пожар - видео

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