Сын Оксаны Билозир развелся с женой-нардепом после 21 года брака

Оксана Билозир и ее сын Андрей

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Сын украинской певицы Оксаны Билозир и композитора Игоря Билозира развелся с супругой-нардепом, с которой 21 год прожил в браке.

Об этом сообщает издание "Главком". Андрей и Лариса Билозиры развелись еще 20 июля этого года. Брак супругов разорвал киевский суд. Известно, что инициатором разрыва стала именно Лариса Билозир. В позывном заявлении она также указала причину.

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Пара развелась, поскольку долго не поддерживала семейных отношений, не проживала вместе и не планировала примирения. Тем временем Андрей Билозир тоже в письменном заявлении поддержал решение Ларисы.

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«В ходе рассмотрения дела судом установлено, что стороны не ведут совместное хозяйство, не поддерживают брачно-семейные отношения и потеряли друг к другу чувство уважения и любви. С момента прекращения брачных отношений и времени нахождения иска в суде, примирение между сторонами не состоялось. Каждая из сторон не считает возможным сохранение семьи», — говорится в судебном решении

Андрей и Лариса Билозиры с детьми

Когда именно произошел разрыв пары, точно неизвестно. Однако в последний раз Лариса Билозир делилась общим контентом с мужем в мае 2024 года, когда поздравляла его с Днем семьи. Издание также обращалось к Андрею Билозиру за комментариями, однако тот отказался делиться подробностями развода.

Отметим, супруги прожили в браке 21 год — с июня 2005-го по июль 2026 года. За это время у них родилось трое детей.

Напомним, недавно теннисистка Элина Свитолина объявила о разводе с мужем. Бывший избранник спортсменки разоблачил истинную причину разрыва 5-летнего брака.

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