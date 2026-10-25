ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
16
Время на прочтение
3 мин

Отопительный сезон под угрозой?: эксперт объяснил, как атаки РФ могут оставить украинцев без света и тепла

Инвестиционный банкир Сергей Фурса прогнозирует ухудшение ситуации с электроснабжением и отоплением зимой из-за российских атак.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Украинцев предупредили о рисках блэкаутов зимой

Украинцев предупредили о рисках блэкаутов зимой / © Associated Press

Эта зима может быть сложнее для украинцев из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. Инвестиционный банкир Сергей Фурса ожидает ухудшения ситуации с электроснабжением, но не считает, что энергосистема полностью выйдет из строя.

Об этом он рассказал 24 каналу.

Будут ли отключение света зимой: прогноз Сергея Фурсы

По словам Сергея Фурсы, ситуация с электроснабжением зимой может ухудшиться. Но это не означает полного коллапса энергосистемы: украинцы уже пережили несколько сложных зим и имеют опыт жизни в условиях длительных отключений.

«Будет ли у нас ситуация с электроэнергетикой хуже, чем сейчас? Да, будет», — подчеркнул банкир.

Фурса также обратил внимание на то, что Россия продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. По его оценке, главным направлением нынешних усилий окупантов стал Киев. Россия пытается усложнить поставки электроэнергии в столицу, в том числе из-за ударов по подстанциям.

Россия хочет нам выбить энергетику до ноября еще с ноября 2022 года. Я советую это помнить», — отметил Фурса.

По словам банкира, Россия пытается создать вокруг Киева так называемый «энергетический остров» — максимально усложнить поставки электроэнергии в столицу.

«Из Киева хотят создать остров и обрубить доставку. Это соревнование: россияне будут выбивать, мы будем восстанавливать», — объяснил он.

Однако Фурса сомневается, что России удастся полностью отсоединить столицу от энергосистемы.

«Есть ли вероятность, что у них получится? Я думаю, что нет», — сказал он.

Что будет самым сложным зимой: отключение света или отопление

По мнению Фурсы, украинцы уже лучше адаптировались к перебоям с электроснабжением. Вместо серьезным вызовом может стать отсутствие тепла, особенно во время сильных морозов.

«Намного более чувствительная история — это история с теплом. Но здесь все упирается в погоду на самом деле», — объяснил банкир.

Он отметил, что если температура зимой будет опускаться до -20 градусов, как в прошлом году, ситуация может быть значительно сложнее. При таком сценарии совет мэра Киева Виталия Кличко рассмотреть возможность временного выезда из столицы в регионы с более комфортными условиями может быть оправданным.

«Если будет зима, как в прошлом году, -20, тогда Кличко прав и лучше быть где-то в Ужгороде в этот момент», — отметил Фурса.

По его словам, если зима будет умеренной, с температурой около нуля, ситуация может быть гораздо легче.

Напомним, зимой 2026-2027 годов Украина может столкнуться с длительными отключениями электроэнергии из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак. По прогнозу энергетического эксперта Юрия Корольчука, во время сильных морозов в некоторых регионах света может быть не более 20 часов в сутки.

Кроме перебоев с электроснабжением, зимой могут возникнуть проблемы с отоплением. Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко предупредил, что повреждение двух-трех котельных в некоторых западных городах может повлечь за собой серьезные перебои с теплоснабжением. По его словам, многое зависит от того, насколько местные власти подготовились к возможным ударам по критической инфраструктуре.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie