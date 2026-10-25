Отопительный сезон под угрозой?: эксперт объяснил, как атаки РФ могут оставить украинцев без света и тепла

Украинцев предупредили о рисках блэкаутов зимой / © Associated Press

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Эта зима может быть сложнее для украинцев из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. Инвестиционный банкир Сергей Фурса ожидает ухудшения ситуации с электроснабжением, но не считает, что энергосистема полностью выйдет из строя.

Об этом он рассказал 24 каналу.

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Будут ли отключение света зимой: прогноз Сергея Фурсы

По словам Сергея Фурсы, ситуация с электроснабжением зимой может ухудшиться. Но это не означает полного коллапса энергосистемы: украинцы уже пережили несколько сложных зим и имеют опыт жизни в условиях длительных отключений.

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«Будет ли у нас ситуация с электроэнергетикой хуже, чем сейчас? Да, будет», — подчеркнул банкир.

Фурса также обратил внимание на то, что Россия продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. По его оценке, главным направлением нынешних усилий окупантов стал Киев. Россия пытается усложнить поставки электроэнергии в столицу, в том числе из-за ударов по подстанциям.

Россия хочет нам выбить энергетику до ноября еще с ноября 2022 года. Я советую это помнить», — отметил Фурса.

По словам банкира, Россия пытается создать вокруг Киева так называемый «энергетический остров» — максимально усложнить поставки электроэнергии в столицу.

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«Из Киева хотят создать остров и обрубить доставку. Это соревнование: россияне будут выбивать, мы будем восстанавливать», — объяснил он.

Однако Фурса сомневается, что России удастся полностью отсоединить столицу от энергосистемы.

«Есть ли вероятность, что у них получится? Я думаю, что нет», — сказал он.

Что будет самым сложным зимой: отключение света или отопление

По мнению Фурсы, украинцы уже лучше адаптировались к перебоям с электроснабжением. Вместо серьезным вызовом может стать отсутствие тепла, особенно во время сильных морозов.

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«Намного более чувствительная история — это история с теплом. Но здесь все упирается в погоду на самом деле», — объяснил банкир.

Он отметил, что если температура зимой будет опускаться до -20 градусов, как в прошлом году, ситуация может быть значительно сложнее. При таком сценарии совет мэра Киева Виталия Кличко рассмотреть возможность временного выезда из столицы в регионы с более комфортными условиями может быть оправданным.

«Если будет зима, как в прошлом году, -20, тогда Кличко прав и лучше быть где-то в Ужгороде в этот момент», — отметил Фурса.

По его словам, если зима будет умеренной, с температурой около нуля, ситуация может быть гораздо легче.

Напомним, зимой 2026-2027 годов Украина может столкнуться с длительными отключениями электроэнергии из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак. По прогнозу энергетического эксперта Юрия Корольчука, во время сильных морозов в некоторых регионах света может быть не более 20 часов в сутки.

Кроме перебоев с электроснабжением, зимой могут возникнуть проблемы с отоплением. Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко предупредил, что повреждение двух-трех котельных в некоторых западных городах может повлечь за собой серьезные перебои с теплоснабжением. По его словам, многое зависит от того, насколько местные власти подготовились к возможным ударам по критической инфраструктуре.

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