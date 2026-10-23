РФ разбила одну из теплоэлектростанций: объект остановил работу

Атак на объект энергетики. / © Associated Press

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Российская армия атаковала одну из теплоэлектростанций ДТЭК. В результате обстрела станция прекратила генерацию электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

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«Россия массированно обстреляла одну из ТЭС ДТЭК», — подчеркнули в компании.

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Отмечается, что существенно повреждено оборудование ТЭС. Пока оценивают масштабы разрушений.

В то же время в ДТЭК добавили, что с начала полномасштабного вторжения ТЭС были атакованы более 230 раз.

Ситуация в энергетике — что известно

В последнее время РФ усилила атаки на энергетическую инфраструктуру в разных регионах Украины. На днях президент Владимир Зеленский заявил, что во время последних волн ударов были поражены около 30 подстанций и другие объекты энергетики.

Энергетический эксперт Юрий Корольчук отмечает, что этой зимой в Украине могут усилить отключение электроэнергии из-за повреждений энергетической инфраструктуры. При неблагоприятном развитии событий в некоторых регионах света может не превышать 20 часов в сутки.

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В то же время эксперт энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупреждает об угрозе для Киева. Столица может столкнуться не только с длительными отключениями света, но и перебоями с водоснабжением и проблемами с теплом в отдельных районах.

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