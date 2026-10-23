РФ розбила одну з теплоелектростанцій: об’єкт зупинив роботу

Атака на об'єкт енергетики. / © Associated Press

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Російська армія атакувала одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Внаслідок обстрілу станція припинила генерацію електроенергії.

Про це повідомили у пресслужбі холдингу.

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«Росія масовано обстріляла одну з ТЕС ДТЕК», — наголосили в компанії.

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Зазначається, що було суттєво пошкоджено обладнання ТЕС. Наразі оцінюють масштаби руйнувань.

Водночас у ДТЕК додали, що від початку повномасштабного вторгнення ТЕС були атаковані понад 230 разів.

Ситуація в енергетиці — що відомо

Останні часом РФ посилила атаки на енергетичну інфраструктуру в різних регіонах України. Днями президент Володимир Зеленський заявив, що під час останніх хвиль ударів було уражено майже 30 підстанцій та інші об’єкти енергетики.

Енергетичний експерт Юрій Корольчук наголошує, що цієї зими в Україні можуть посилити відключення електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури. За несприятливого розвитку подій у деяких регіонах світла може не бути понад 20 годин на добу.

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Тим часом експерт енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко попереджає про загрозу для Києва. Столиця може зіткнутися не лише з тривалими відключеннями світла, а ще й з перебоями з водопостачанням і проблемами з теплом в окремих районах.

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