Курс валют на 23 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © УНИАН

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Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу, 23 октября. Доллар прибавил 3 коп. Тем временем евро потерял в цене 13 коп. Злотый уменьшился на 4 коп.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

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Курс доллара

1 доллар США — 45,05 (+3 коп.)

Курс евро

1 евро — 50,43 (-13 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,54 (-4 коп.)

Напомним, эксперт Андрей Забловский отмечает, что на наличном рынке украинцы продолжают активно покупать валюту. По его словам, курс доллара в Украине, который сейчас находится на уровне более 45 грн, позволяет приобрести валюту по более выгодной цене.

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