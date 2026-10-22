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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 23 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна немного ослабла по отношению к выросшему на три копейки американскому доллару.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курс валют

Курс валют / © УНИАН

Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу, 23 октября. Доллар прибавил 3 коп. Тем временем евро потерял в цене 13 коп. Злотый уменьшился на 4 коп.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 45,05 (+3 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 50,43 (-13 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,54 (-4 коп.)

Напомним, эксперт Андрей Забловский отмечает, что на наличном рынке украинцы продолжают активно покупать валюту. По его словам, курс доллара в Украине, который сейчас находится на уровне более 45 грн, позволяет приобрести валюту по более выгодной цене.

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