Скидка 50% на коммуналку: какие семьи получат льготу

Семьям дадут 50% скидки на коммуналку

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Многодетные семьи могут получить 50% скидки на коммуналку, но только если доход на каждого члена семьи не превышает 4660 гривен в месяц.

Об этом говорится в ПФУ.

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Речь идет о 50% скидках на коммуналку, пользовании жильем и приобретении печного топлива. Однако воспользоваться льготой смогут не все — государство установило четкий порог дохода, определяющего, имеет ли семья право на такую поддержку.

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Какой доход позволяет получить скидку

Главное условие — среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за последние шесть месяцев не должен превышать 4 660 гривен. Этот порог соответствует уровню дохода, дающего право на налоговую социальную льготу 2026 года.

Если доход на одного члена семьи выше этой суммы, воспользоваться льготой на коммунальные услуги не получится. Однако семья может обратиться за жилищной субсидией — это отдельный механизм поддержки, рассчитываемый по другим правилам.

Что именно покрывает 50% скидка

Государство предусмотрело для многодетных семей 50-процентную скидку на ряд жилищно-коммунальных расходов. Она предоставляется в пределах установленных норм потребления и площади жилья и не означает автоматического уменьшения всего счета вдвое.

Льгота распространяется на:

Оплату жилья — 50% в пределах нормы 21 кв. м общей площади на каждого члена семьи, постоянно проживающего в доме, и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

Коммунальные услуги — электроэнергия, газоснабжение, водоснабжение, водоотвод и другие услуги в пределах установленных нормативов.

Сжиженный газ — скидка на стоимость сжиженного баллонного газа для бытовых нужд.

Печное топливо — 50% скидки на твердое и жидкое печное бытовое топливо, если жилье не имеет централизованного отопления и для обогрева не используется природный газ или электроэнергия.

Как оформить льготу

Право на льготу определяет Пенсионный фонд Украины. Для назначения льготы необходимо обратиться в ПФУ — подать документы можно несколькими способами:

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лично в сервисном центре ПФУ

через уполномоченных представителей территориального общества или ЦНАП, если там предоставляют такую услугу

почтой в соответствующий орган Пенсионного фонда

онлайн через вебпортал электронных услуг ПФУ или портал «Дія»

При оформлении необходимо предоставить заявление и сведения, необходимые для подтверждения права на льготу. Обычно могут потребоваться документы, удостоверяющие личность заявителя, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, удостоверение родителей многодетной семьи и удостоверение детей из многодетной семьи.

Коммуналка в Украине 2026 — последние новости

За год коммунальные услуги в Украине в целом подорожали на 4,5%. Больше всего возросла стоимость водоснабжения — на 52,1%, а канализация подорожала на 48,8%. В то же время, тариф на электроэнергию за этот период не изменился.

Уменьшить расходы на коммунальные услуги можно благодаря рациональному использованию бытовой техники и изменению ежедневных привычек. Владельцам двухзонных счетчиков советуют переносить работу бойлера, стиральной и посудомоечной машины на ночные часы — с 23:00 до 07:00, когда электроэнергия дешевле.

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