Коммунальные услуги в 2026 году могут подешеветь: кто имеет право на скидку и как её получить

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © Киевэнерго

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Некоторые категории украинцев могут получить скидку на оплату коммунальных услуг.

Об этом говорится на сайте Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Для оформления этой помощи важно, чтобы среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за последние полгода не превышал лимит, дающий право на налоговую социальную льготу.

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В Пенсионном фонде Украины отмечают, что в 2026 году эта сумма составляет 4 660 гривен.

Кто имеет право на скидку при оплате коммунальных услуг

С 1 января 2026 года право на льготы имеют следующие категории граждан:

бывшие военнослужащие, ставшие инвалидами во время прохождения военной службы;

родители и члены семей военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести во время прохождения военной службы;

реабилитированные граждане, ставшие инвалидами в результате репрессий или пенсионерами;

пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы (категории I и II), мужья и жены умерших ликвидаторов, опекуны детей погибших;

вдовы/вдовцы ликвидаторов других ядерных аварий и испытаний, при условии, что они не вступили в повторный брак;

ветераны военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции и других государственных органов, а также вдовы и вдовцы умерших ветеранов этой категории;

бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и её союзниками в период Второй мировой войны, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей (бывшие малолетние, которым на момент заключения не исполнилось 14 лет), лица, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, производственной травмы и по другим причинам;

депортированные лица, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность.

Как украинцы могут получить скидку

Чтобы оформить скидку на оплату коммунальных услуг, граждане могут:

обратиться лично в сервисный центр Пенсионного фонда,

в ближайший ЦНАП или к уполномоченным лицам местных органов власти;

отправить соответствующий пакет документов по почте на официальный адрес ПФУ.

Оформить обращение можно онлайн — через веб-портал или мобильное приложение Пенсионного фонда, а также с помощью сервиса «Дия».

Коммунальные услуги в Украине в 2026 году — последние новости

Владельцы поврежденного в результате войны жилья в Украине освобождаются от оплаты за поставку газа, если их дома признаны непригодными для безопасного газоснабжения. Такое решение НКРЭКП также отменяет обязанность предоставлять показания счётчиков и, при определённых условиях, оплачивать техническое обслуживание внутренних сетей на период отсутствия газа.

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С 1 июля в Украине началось массовое повышение тарифов на холодную воду— в некоторых городах цены выросли в разы, больше всего в Умани, где кубометр стоит более 157 гривен. Причиной стало передача полномочий по ценообразованию местным властям, а также подорожание электроэнергии для промышленности и импортных реагентов, тогда как самые низкие тарифы сохраняются во Львове и Хмельницком благодаря дотациям или природным условиям.

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