Временную защиту продлили до 2028 года: к каким строгим ограничениям следует готовиться украинцам в Европе

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © ТСН

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Евросоюз продлил действие временной защиты для украинцев до 2028 года, однако правила пребывания в Европе становятся значительно строже: от новых заявителей теперь будут требовать выполнения воинской обязанности, а Польша и Германия уже существенно сокращают социальную помощь и ужесточают требования.

Подробности — читайте в материале ТСН.ua.

ЕС продлил защиту для украинцев до 2028 года, но есть нюанс

Европейский Союз продлил действие механизма временной защиты для граждан Украины до 4 марта 2028 года. При этом, согласно новым правилам, этот статус будет предоставляться только тем украинцам, которые выполнили свою воинскую обязанность перед государством, сообщается на сайте Совета Европейского Союза.

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«Мы по-прежнему непоколебимы в поддержке Украины в борьбе против незаконной агрессивной войны России. Сегодня мы приняли решение продлить еще на один год, до марта 2028 года, статус защиты, предоставленный людям, спасающимся от войны», — заявил министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О’Каллахан.

Представитель ЕС О’Каллахан заявил, что Евросоюз стремится поддерживать обороноспособность Украины, поэтому правила предоставления временной защиты меняются. В дальнейшем этот статус будет предоставляться только новым заявителям, которые выполнят свою воинскую обязанность в Украине и подтвердят это соответствующими бумажными или электронными документами.

Нововведение не коснется более четырех миллионов украинцев, которые уже получили защиту в ЕС — для них статус ранее продлили до 4 марта 2027 года.

Что нужно знать украинцам о новых правилах временной защиты

Согласно новым правилам, временную защиту смогут получить только те украинцы, которые выполняют свой воинский долг, пишет OBOZ.UA.

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При регистрации статуса необходимо будет предоставить официальные доказательства законного пересечения границы. Подтверждением этого может служить:

загранпаспорт с отметкой украинской пограничной службы;

либо бумажный или электронный документ, в частности из приложения «Резерв+», подтверждающий право на отсрочку или освобождение от военной службы.

В то же время заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Душчик пояснил, что новые ограничения коснутся не тех украинцев, которые уже пользуются временной защитой в странах ЕС, а только тех, кто будет обращаться за ней после вступления в силу новых правил. По его словам, это требование будет распространяться как на мужчин, так и на женщин.

Хотя директиву планируют принять уже в июле, фактически она вступит в силу только с марта 2027 года — после окончания действующего периода временной защиты для украинцев.

Какие нововведения вводятся для украинских беженцев в Польше

Польша существенно ужесточает правила в отношении иностранцев и украинских беженцев, что коснется как условий пребывания в стране, так и возможности получения гражданства. В частности, правительство готовит масштабные изменения в закон о гражданстве, которые увеличат срок обязательного проживания в Польше до восьми лет. Претендентам также придется сдавать экзамен на знание польского языка, истории и конституционного строя и подписывать «заявление о лояльности», которое позволит лишать паспортов тех, кто действует против национальной безопасности страны.

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Параллельно с этим в Польше уже вступили в силу новые правила проживания для украинских беженцев. В частности, большинство переселенцев вынуждены самостоятельно оплачивать аренду жилья или переезжать в частный сектор.

В Польше ужесточают требования к иностранцам и украинским беженцам / © Unsplash

Такое решение существенно сказывается на пожилых людях, людях с инвалидностью и многодетных семьях, которые не располагают достаточными средствами или сталкиваются с отказами со стороны польских арендодателей.

Кроме того, для сохранения временной защиты определенным категориям украинцев необходимо до 31 августа 2026 года обновить свои данные в реестре PESEL UKR. Это касается тех, кто ранее оформлял статус без заграничного паспорта, впоследствии изменил личные данные или получил новый документ, а также родителей, которые оформили паспорта детям уже после регистрации.

Если не обновить информацию своевременно, то с 1 сентября 2026 года статус временной защиты и право на пребывание в стране будут аннулированы.

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В Германии изменили правила предоставления социальной помощи

Германия приступила к масштабной реформе системы социальной помощи, постепенно заменяя выплаты «Бюргергельд» (Bürgergeld) на новое базовое пособие Grundsicherungsgeld. Главный принцип новой системы — «поддерживать, но и требовать».

Отныне центры занятости (Jobcenter) будут ориентировать трудоспособных получателей пособий на максимально быстрое трудоустройство, а не на длительное изучение языка или нострификацию дипломов. В частности, одинокие граждане обязаны работать полный рабочий день, а родителям будут предлагать работу уже после того, как ребенку исполнится 14 месяцев, вместо трех лет раньше.

Реформа также отменяет годовой льготный период для сохранения сбережений и ограничивает покрытие расходов на аренду жилья. Наряду с этим существенно ужесточаются санкции за отказ от вакансий или интеграционных курсов: в таких случаях выплаты могут сократить на 30% на три месяца.

За повторные пропуски посещений Jobcenter предусмотрено аналогичное сокращение пособия, а за три неоправданных пропуска подряд выплаты могут быть полностью отменены. При этом получатели выплат теперь обязаны соглашаться на любую работу, которую они способны выполнять физически и ментально, даже если она не соответствует их квалификации.

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Украинцы за рубежом — последние новости

Правительство Великобритании инициировало законопроект, который обяжет трудоустроенных беженцев компенсировать государству расходы на их пребывание, возвращая до 10 тысяч фунтов. При этом украинцы, прибывшие по специальным программам, не подпадают под эти требования, поскольку имеют иной юридический статус, чем традиционные просители убежища.

В Германии действует ряд строгих правил, о которых знают далеко не все иностранцы и даже местные жители. За нарушение этих норм можно получить немалые штрафы.

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