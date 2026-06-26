В ЕС сделали заявление о защите украинских мужчин: что предлагают

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Европейские страны должны воздержаться от преждевременного прекращения или ограничения программ помощи и временной защиты для украинцев, покинувших дома из-за войны.

Об этом заявил Комиссар по правам человека Совета Европы Майкл О’Флаерти, о чем сообщает пресс-служба СЕ.

Временная защита для украинцев — что предлагает О’Флаерти

Чиновник обеспокоен тем, что в Европе все чаще хотят уменьшить помощь украинцам. В частности, предлагают не давать защиту мужчинам призывного возраста и людям из условно безопасных областей.

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Также в европейских странах уменьшают соцвыплаты, подталкивают беженцев возвращаться домой и вообще чувствуют усталость от войны.

«Сейчас время для большей солидарности, а не меньшей… Текущая реальность на месте в Украине не отвечает условиям безопасного и достойного возвращения», — заявил Майкл О’Флаерти.

По словам комиссара, на март 2026 года в странах ЕС находилось около 4,3 миллиона украинцев с временной защитой. Он подчеркнул, что необдуманное сокращение помощи заставит людей возвращаться домой не по собственному выбору, а под давлением финансовых и правовых проблем.

О’Флаерти также подчеркнул, что ни один регион Украины сейчас не полностью безопасен, ведь под удары попадают даже западные области. Количество пострадавших среди мирных людей за последние месяцы стало самым высоким с 2022 года.

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Кроме того, он отметил, что нельзя лишать приюта отдельные группы людей, например мужчин призывного возраста, по общим правилам, потому что это нарушает права человека. Такие ограничения могут привести к тому, что мужчины просто начнут массово подавать документы на стандартный статус беженца.

В итоге Комиссар по правам человека призвал страны Совета Европы предоставлять защиту столько, сколько понадобится, пока в Украине не станет действительно безопасно. Он просит государства не подталкивать людей к возвращению домой и не связывать продолжение убежища с работой или временем пребывания в стране. Также чиновник подчеркнул, что каждое заявление о помощи следует рассматривать индивидуально.

Украинские беженцы за рубежом — последние новости:

Напомним, Европейская комиссия выступила с предложением продлить срок действия временной защиты для украинских беженцев еще на один год — до марта 2028 года.

Ранее мы писали, что в Германии готовится масштабная реформа социальной помощи. С 1 июля вместо Bürgergeld внедряют систему Grundsicherung, которая требует от беженцев более активного трудоустройства и более строгого соблюдения правил Jobcenter (центров трудоустройства).

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К слову, Польша запустила обновленную систему Eurodac для проверки беженцев, в том числе украинцев, обращающихся за убежищем. Новая база использует биометрические данные и поможет контролировать передвижение в ЕС.

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