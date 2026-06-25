Страна ЕС "закручивает гайки": к чему готовиться украинским беженцам

Украинские беженцы / © ТСН

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В Германии готовится масштабная реформа социальной помощи. С 1 июля вместо Bürgergeld внедряют систему Grundsicherung, которая требует от беженцев более активного трудоустройства и более строгого соблюдения правил Jobcenter (центров трудоустройства).

Об этом пишет relocate.to.

Новые правила коснутся не только граждан Германии, но и украинцев, получающих выплаты через Jobcenter. В то же время вокруг помощи украинским беженцам готовится еще одно важное законодательное изменение: прибывших в страну после 1 апреля 2025 года правительство планирует перевести в систему поддержки для искателей убежища.

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Речь идет о двух разных реформах, которые важно не путать. Первая уже утверждена и вступит в силу летом. Вторая по состоянию на конец июня все еще находится на этапе законодательного рассмотрения, поэтому ее финальные условия и дата запуска могут претерпеть изменения.

Новая базовая помощь в Германии Grundsicherung

Правительство Германии объясняет изменения стремлением вернуть социальной системе принцип «поддерживать и требовать». Те, кто действительно нуждается в государственной поддержке, и дальше ее будут получать. В то же время от трудоспособных получателей ожидают более активного участия в поиске работы, выполнении договоренностей с Jobcenter и посещении назначенных встреч.

Основной акцент будет делаться на скорейшем трудоустройстве. Если раньше человек мог длительное время проходить обучение или переквалификацию до выхода на рынок труда, то теперь Jobcenter будет чаще ориентироваться на быстрый поиск доступной работы.

Это не означает, что языковые курсы, профессиональная учеба или процедура подтверждения квалификации исчезнут. Однако получателям помощи придется более аргументированно доказывать, что выбранная программа действительно улучшает перспективы стабильного трудоустройства.

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Для украинцев, уже зарегистрированных в Jobcenter, это означает усиленный контроль за выполнением индивидуального плана интеграции, рассмотрением предложенных вакансий и соблюдением согласованных с консультантом шагов.

Наказания за пропущенные встречи в Jobcenter станут жестче

Одним из наиболее ощутимых элементов реформы будет усиление санкций. Jobcenter получит больше возможностей оперативно сокращать выплаты тем, кто без уважительной причины игнорирует встречи, отказывается от сотрудничества или не выполняет согласованные требования.

Особенно серьезные последствия предусмотрены для систематически нарушающих правила. Если получатель неоднократно игнорирует вызовы Jobcenter, отказывается от соответствующей работы или полностью прекратит контакты с учреждением, размер пособия может существенно уменьшиться.

В то же время, санкции не будут применяться автоматически, если у человека была уважительная причина. Болезнь, госпитализация, уход за ребенком или другие веские обстоятельства могут быть учтены, но их необходимо подтвердить документально.

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Поэтому какие-либо сообщения от Jobcenter важно не оставлять без реакции. Если в определенное время появиться невозможно, лучше заранее сообщить об этом учреждению и сохранить медицинскую справку, электронное письмо или другой документ, что это подтверждает.

Германия усилит контроль за жильем и имуществом получателей помощи

Еще одна часть реформы касается расходов по аренде жилья. В течение первого года получения помощи будет и дальше действовать специальный переходный период, однако покрывать аренду любой стоимости государство больше не планирует.

Максимальную сумму компенсации за жилье хотят ограничить уровнем, не превышающим более чем в полтора раза установленную норму для конкретного города или района. Если стоимость квартиры значительно выше, Jobcenter сможет потребовать уменьшения расходов: договориться о более низкой арендной плате, найти более дешевое жилье или самостоятельно оплачивать разницу.

Также усиливается контроль за доходами и имуществом получателей пособия. Ведомства получат более широкие возможности для выявления скрытых доходов, незадекларированной работы или активов, о которых человек не сообщил.

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В то же время, официальное трудоустройство само по себе не означает утрату права на государственную поддержку. Если совокупного дохода семьи недостаточно для покрытия основных расходов, Jobcenter и дальше может компенсировать разницу. Проблемы возникают, когда доход скрывается или не сообщается об изменениях в финансовом положении.

Помощь в Германии — уменьшаться ли выплаты

Сама реформа не предполагает автоматического уменьшения базовой ставки только из-за изменения названия Bürgergeld на Grundsicherung. Основные нововведения касаются не столько размера выплат, сколько правил их получения, контроля со стороны Jobcenter, компенсации за жилье и санкций в случае нарушений.

По-прежнему размер помощи будет зависеть от возраста человека, состава семьи, имеющихся доходов и жилищных условий.

Однако реальная сумма, которую будет получать конкретная семья, может стать меньше из-за применения санкций, пересмотра расходов на аренду или учета доходов, которые ранее не были официально задекларированы.

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Законопроект в отношении украинцев, прибывших в Германию после апреля 2025 года

Параллельно правительство Германии продвигает еще одно законодательное изменение. Украинцев, въехавших в страну после 1 апреля 2025 года и нуждающихся в финансовой поддержке, предлагают перевести из системы базовых выплат в помощь по Закону о поддержке искателей убежища — Asylbewerberleistungsgesetz.

Если закон будет принят в нынешней редакции, именно дата въезда станет определяющим критерием.

Прибывшие ранее украинцы останутся в системе Jobcenter и будут получать выплаты по новым правилам Grundsicherung. Приехавшие после определенной даты в случае необходимости будут получать помощь через Sozialamt в соответствии с правилами AsylbLG.

Это принципиальное отличие, ведь стандартные выплаты по AsylbLG обычно ниже базовой помощи для соискателей работы. Кроме того, меняется и ответственный орган: вместо Jobcenter вопросом будет заниматься местный Sozialamt.

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Впрочем, говорить об этом как об окончательно принятом решении пока преждевременно. В отличие от реформы Bürgergeld, законодательный процесс в отношении украинских беженцев по состоянию на конец июня продолжается.

Прибывшим в Германию на рубеже марта и апреля 2025 года следует сохранить все документы, которые могут подтвердить точную дату въезда. Это могут быть штамп в паспорте, билеты, первая регистрация в стране, справка об обращении о временной защите или ранняя переписка с миграционной службой или Jobcenter.

Самого украинского паспорта недостаточно, если в нем отсутствует пограничный штамп. Если человек въезжал через другую страну Шенгенской зоны, немецкие органы также могут не иметь точной информации о дате фактического прибытия в Германию.

Если документы были утрачены, их следует заранее попытаться восстановить, обратившись в миграционную службу, муниципалитет или учреждение, где проходила первая регистрация.

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Как реформа отразится на украинских семьях?

Для семей главным изменением станет более жесткий контроль за исполнением обязательств перед Jobcenter. Наличие детей не освобождает родителей от участия во встречах, языковых курсах или программах трудоустройства. В то же время, должны учитываться возраст ребенка, доступность детсада и реальные возможности организовать уход.

Если родитель не может явиться к Jobcenter из-за болезни ребенка, об этом нужно заранее сообщить консультанту и предоставить соответствующее подтверждение.

Даже после выхода на работу семья может сохранить право на другие формы государственной поддержки. В зависимости от уровня дохода это может быть жилищная помощь Wohngeld, доплата на ребенка Kinderzuschlag или компенсация расходов на образование и досуг в рамках пакета Bildung und Teilhabe.

Однако переход от Jobcenter к этим выплатам не происходит автоматически. Для каждого вида помощи необходимо подавать отдельное заявление, а право на него определяется в зависимости от доходов и конкретной ситуации семьи.

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Что украинцам в Германии следует сделать до июля?

Прежде всего следует внимательно проверить все письма и электронные сообщения от Jobcenter. Изменение правил не отменяет действующие решения сразу, но ведомство может запросить дополнительные документы, обновить план трудоустройства или назначить новую встречу.

Также рекомендуется:

сохранять все подтверждения прохождения курсов и подачи заявок на работу;

своевременно сообщать Jobcenter о трудоустройстве, смене зарплаты, переезде или изменениях в составе семьи;

не заключать новый дорогостоящий договор аренды без предварительного согласования с учреждением;

фиксировать причины пропущенных встреч документально;

проверить, имеет ли семья право после трудоустройства перейти на Wohngeld и Kinderzuschlag;

прибывшим весной 2025 года подготовить документы, подтверждающие точную дату въезда.

Если решение Jobcenter кажется ошибочным, его можно обжаловать. В большинстве случаев срок подачи возражения составляет один месяц с момента получения официального решения, однако точный срок всегда следует проверять непосредственно в документе.

Социальная помощь в Германии останется, но правила становятся строже

Реформа не означает, что с 1 июля украинцев массово лишат поддержки, ведь люди, которые не могут обеспечить себя самостоятельно и отвечают установленным критериям, и дальше будут иметь право на помощь.

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Однако государство все более четко привязывает социальные выплаты к активному поиску работы и сотрудничеству с соответствующими учреждениями. Система, которая в первые годы после начала полномасштабной войны давала украинцам время на адаптацию, постепенно трансформируется в более требовательную модель.

Для кого-то это будет означать более частые контакты с консультантом и необходимость быстрее реагировать на вакансии. Для других — пересмотр расходов на аренду, усиленный контроль за доходами или даже переход в другую систему помощи, если закон о новоприбывших украинцах будет окончательно утвержден.

Напомним, с весны 2027 года украинцы, находящиеся в Германии с 2022 года, смогут претендовать на немецкое гражданство после пяти лет проживания. Несмотря на большое количество украинцев, готовых подавать заявления, существуют разногласия относительно того, дает ли статус временной защиты право на натурализацию, а эксперты отмечают правовую неопределенность, поскольку закон прямо не предусматривает автоматической натурализации для таких лиц, хотя органы власти могут принимать решения по своему усмотрению.

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